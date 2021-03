Dacia Spring

Dacia maakt prijs Spring bekend

18 maart 2021 | Dacia maakt de prijzen van de Spring bekend. De Spring is een stadsauto met SUV-uitstraling en volledig elektrische aandrijving. De theoretische actieradius bedraagt 230 km (WLTP) tot zelfs 305 km (WLTP in de stad). Dacia Spring is leverbaar vanaf 17.890 euro of vanaf 159 euro financiering per maand. Als pre-order is de Spring te bestellen vanaf 1 april 2021 en eerste leveringen vinden plaats in de herfst.

