Dacia introduceert Spring Electric

15 oktober 2020 | Dacia ontult een 100% elektrisch model. De Spring Electric wordt leverbaar als reguliere versie, plus twee versies gericht op vormen van nieuwe mobiliteit: één voor de deelautomarkt, om het delen van een elektrische auto toegankelijk te maken voor iedereen, en een bedrijfswagenversie, de 'Cargo', voor uitstootvrije last mile delivery (in enkele specifieke landen). De bestellingen voor de Dacia Spring Electric gaan in het voorjaar van 2021 van start met een eenvoudig aanbod: in de aankoopprijs is een batterij inbegrepen en er zijn twee uitrustingsniveaus.

De Spring Electric, de eerste stadsauto van Dacia, herschrijft de 'conventionele' regels voor elektrische auto's. De grote bodemvrijheid, brede wielkasten en dakrails dragen bij aan de stoere uitstraling van een auto die klaar is om de stadsjungle te trotseren. Zijn assertieve lijn heeft kenmerken uit de SUV-wereld, zoals de brede wielkasten, dakrails, de verstevigde constructie van de voorzijde, de skidplate achter en de grote bodemvrijheid (150 mm onbeladen). Met zijn brede schouders en gewelfde motorkap heeft de Dacia Spring Electric een robuuste uitstraling. Achter de nieuwe verschijning gaan beperkte afmetingen schuil: 3,73 m lang, 1,62 m breed (exclusief spiegels) en 1,49 m hoog.

De wieldoppen van de Dacia Spring Electric hebben de uitstraling van lichtmetalen wielen. Dit is te danken aan de Flexwheel-technologie: de stalen wielen zijn opengewerkt om de montage van elegante wieldoppen mogelijk te maken. Esthetisch verantwoord, maar ook voordelig omdat de wieldoppen makkelijk te verwisselen zijn.

Binnen de compacte buitenafmetingen van een vijfdeurs stadsauto biedt de Spring Electric vier zitplaatsen. Het dashboardkastje, de portiervakken en het vak in de middenconsole bieden 23,1 liter bergruimte. Verder zijn er opbergzakken aan de rugleuning van de voorstoelen. De bagageruimte biedt 300 liter ruimte, exclusief de ruimte voor het optionele reservewiel onder de laadvloer. De achterbank is neerklapbaar en dan biedt deze auto een bagageruimte van ongeveer 600 liter.

De standaarduitrusting omvat variabele en 100% elektrische stuurbekrachtiging, centrale en op afstand bedienbare portiervergrendeling en vier elektrisch bedienbare ruiten. Dankzij de digitale 3,5-inchdisplay kan de bestuurder de ogen op de weg en de handen aan het stuur houden. Met een druk op de knop op het stuur kan Google- of Apple-spraakherkenning worden geactiveerd. Handmatig te bedienen airconditioning, een multimediasysteem, elektrisch verstelbare spiegels en een volwaardig reservewiel zijn als optie verkrijgbaar.

Het interieur van Dacia Spring Electric is voorzien van blauwe inserts in de ventilatieroosters en het middenscherm. De transmissie is te bedienen met de verchroomde draaiknop met drie standen: D (drive/vooruit), N (neutraal) en R (return/achteruit).

Dankzij de kleine draaicirkel van 9,6 m laat de Dacia Spring Electric zich gemakkelijk door het stadsverkeer loodsen. De als optie verkrijgbare parkeerassistent biedt visuele en akoestische ondersteuning dankzij drie ultrasone sensoren in de achterbumper en een achteruitkijkcamera waarvan het beeld wordt weergegeven op het multimediascherm, met dynamische lijnen. Het Media Nav-multimediasysteem is optioneel verkrijgbaar en omvat een elegant 7-inch touchscreen, navigatie, DAB-radio, compatibiliteit met Apple CarPlay en Android Auto, Bluetooth en een USB-aansluiting. Ook kan de bestuurder via een knop op het stuur spraakherkenning (via smartphone) activeren.

De actieradius bedraagt 230 km (WLTP). De 33 kW (44 pk) sterke, 100% elektrische motor is gekoppeld aan een batterij van 26,8 kWh. Deze techniek profiteert van alle elektrische expertise van de Renault Group. Om de Spring Electric zo veel mogelijk onafhankelijkheid te geven, biedt Dacia een keuze aan oplaadmogelijkheden: aan een wallbox thuis of publiek oplaadpunt met max 7 kW, aan een 220-volt stopcontact thuis met de standaard meegeleverde noodlaadkabel en via een DC-laadstation (optioneel).

De oplaadtijd van de lithium-ion-batterij bedraagt:

minder dan een uur tot 80% opgeladen via een 30 kW DC-lader

minder dan 5 uur tot 100% opgeladen via een 7,4 kW wallbox / publiek oplaadpunt

minder dan 8.30 uur tot 100% opgeladen via een 3,7 kW wallbox

minder dan 14 uur tot 100% opgeladen via een stopcontact van 2,3 kW

Met de gratis MY Dacia-app kan de berijder via zijn smartphone het batterijniveau en de resterende actieradius in kilometers raadplegen, de preconditioning van het interieur (klimaatregeling) starten en de auto in realtime lokaliseren. Wanneer de Dacia Spring Electric aangesloten is op een laadpunt, dan is via de app de laadstatus te checken en het opladen te starten en te stoppen.

De elektromotor werkt zonder olie en bevat veel minder bewegende onderdelen dan een verbrandingsmotor (afwezigheid van de distributieriem), en is daarmee ook betrouwbaarder en goedkoper in onderhoud. Dacia biedt op de Spring Electric een garantie van 3 jaar/100.000 kilometer en op de batterij 8 jaar/120.000 km.

Op basis van de ervaring van Renault met ZITY, de deelautoservice uitgevoerd door Groupe Renault en Ferrovial in Madrid en Parijs, heeft Dacia een specifieke versie ontwikkeld voor de deelautomarkt. Deze versie is speciaal uitgerust om compatibel te zijn met de technologie van de operator, zoals het openen van portieren met de smartphone en geolokalisatie. Deze versie is verkrijgbaar in wit en lichtgrijs en wordt aangeboden met stoelen in zwart TEP (sterk en vuilbestendig kunstleder), beklede dorpels van de voorportieren en de bagageruimte, zwarte handgrepen en spiegels voor een betere duurzaamheid en 14-inch Flexwheel design-wielen. In het bestuurderscompartiment vindt de bestuurder de omgeving van het autodeelbedrijf en navigatie- en parkeerhulpsystemen (achteruitrijcamera en achterradars), allemaal via de smartphone.

De prijzen van de Dacia Spring Electric worden later bekendgemaakt. De orderboeken gaan aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 open.