Dacia vernieuwt voor modeljaar 2024

De Dacia Sandero krijgt er een uitvoering bij op de prijslijst: de Journey. Deze uitvoering weerspiegelt de Extreme-uitrusting van de Sandero Stepway en omvat een haaienvinantenne, Randia lichtmetalen wielen met diamantafwerking, deurbeschermers en vloermatten. Standaard heeft de Sandero Journey ook een Handsfree Card, automatische airconditioning, achteruitrijcamera, indelers voor de bagageruimte en een afneembare smartphonehouder.

Met ingang van modeljaar 2024 is de Dacia Sandero leverbaar met nieuwe, tweekleurige Atara Flexwheels en de Sandero Stepway met tweekleurige Dark Atara Flexwheels. De Jogger is leverbaar met nieuwe Randia en Randia Dark diamond lichtmetalen wielen. Tevens is de Sandero Stepway exclusief leverbaar in de nieuwe carrosseriekleur Safari Beige, waarmee het model nog meer verbonden is met het buitenleven. De kleur Gris Schiste, voorheen voorbehouden aan de Jogger, en Cedar Green, kenmerkend voor de Extreme-uitvoering, zijn nu verkrijgbaar op alle modellen.

De Dacia Jogger HYBRID 140 krijgt vanaf modeljaar 2024 het volledig nieuwe 7-inch instrumentarium dat op de foto's en video's van de nieuwe Dacia Duster al te zien is, voor een moderner uiterlijk en gedetailleerdere informatie.

Verder zijn de Jogger en Sandero Stepway Expression voorzien van een nieuwe sticker onder de buitenspiegels op de voorportieren. De sticker is voorzien van het Dacia Link-embleem en GPS-coördinaten die overeenkomen met de locatie van de iconische Roemeense Transfagarasan-weg.

Veiligheid

Dacia introduceert nieuwe veiligheidsuitrusting voor de Sandero, Sandero Stepway en Jogger. De volgende systemen zijn standaard vanaf de Essential-uitvoering:

Event Data Recorder (bij ongevallen)

Voorbereiding voor alcoholslot

Verkeersbordherkenning met snelheidswaarschuwing

Lane Departure Warning System

Lane Keeping Assist

Driver Attention Warning

Parkeersensoren achter

Licht- en regensensor

Advanced Emergency Braking System (voetgangers en fietsers)

Emergency Stop Signal

Met deze veiligheidssystemen voldoen de drie modellen tevens aan de nieuwe GSR II regelgeving. Telkens wanneer de auto opnieuw start, worden alle ADAS automatisch ingeschakeld. Sommige van deze systemen kunnen uitgeschakeld worden door de berijder en de gewenste instellingen kunnen worden opgeslagen. Via de My Safety-knop op het dashboard kan de bestuurder de personalisatie oproepen.

Daarnaast is het complete gamma voorzien van de Rescue QR Code-sticker, die duidelijk zichtbaar op de voor- en achterruit is aangebracht. Als deze code wordt gescand met de speciale, gratis te downloaden app, hebben hulpdiensten inzicht in alle benodigde informatie om veilig en snel te reageren op een noodsituatie, waardoor kostbare minuten worden bespaard.

Nieuwe E-SAVE functie op de Jogger HYBRID 140

Deze nieuwe functie kan worden gebruikt om de tractiebatterij tot een bepaald niveau (~70%) op te laden om zo voldoende energie op te slaan voor later in de rit. Als bestuurders weten dat ze te maken krijgen met specifieke rijomstandigheden, bijvoorbeeld een stuk heuvelop, dan kunnen ze de modus een paar kilometer van tevoren activeren (< 5 km) en uitschakelen zodra de steile klim voorbij is. De E-SAVE modus wordt dus proactief geactiveerd en schakelt zichzelf uit telkens wanneer de motor opnieuw wordt gestart.

Nieuwe handleiding

Na het verwijderen van alle verchroomde accenten en dierlijk leer, zet Dacia zich met de 2024-modellen verder in op het gebied van duurzaamheid door het gebruik van papier te verminderen. De 32 pagina's tellende, beknopte handleiding geeft een overzicht van de nieuwste functies van de auto en vervangt in beginsel de traditionele gebruikershandleiding van circa 400 pagina's. Klanten hebben toegang tot gedetailleerde digitale versies via de QR-code op de gebruikershandleiding of via de My Dacia App. Een papieren versie van de gedetailleerde gids kan alsnog worden besteld via het Dacia-netwerk.