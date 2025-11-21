Dacia maakt prijzen 2026 bekend

Dacia heeft de Sandero, Sandero Stepway en Jogger aangepast voor modeljaar 2026. De modellen zijn voorzien van een nieuwe lichtsignatuur, nieuwe technologieën, gewijzigde aandrijflijnen en slimme accessoires, zonder in te leveren op de prijs. Ook het design is aangescherpt, vanbinnen en vanbuiten. De nieuwe Sandero, Sandero Stepway en Jogger worden leverbaar met de Eco-G 120: een krachtigere 1,2-liter driecilinder turbomotor (120 pk, voorheen 100 pk). Deze aandrijflijn is vanaf medio december te bestellen, ook als automaat.

De vernieuwde Dacia Sandero is beschikbaar vanaf € 19.200 in combinatie met de SCe 65-benzinemotor. De vanafprijs van de Sandero Stepway bedraagt € 23.500 (ECO-G 120). De Jogger is beschikbaar vanaf € 24.900 (ECO-G 120).

Dacia breidt het aanbod van aandrijflijnen voor de Duster en Bigster uit met de hybrid-G 150 4x4. De aandrijflijn combineert een 1,2-liter benzinemotor op de voorwielen met een vermogen van 103 kW (140 pk) met een elektromotor op de achterwielen die tot 23 kW (31 pk) levert. Samen zorgen ze voor een maximaal systeemvermogen van 113 kW (154 pk), met een koppel van 230 Nm voor de verbrandingsmotor en tot 87 Nm voor de elektromotor. De verbrandingsmotor is gekoppeld aan een 6-traps automatische transmissie met dubbele koppeling en schakelflippers aan het stuur, terwijl de elektromotor is verbonden met een 2-traps overbrenging die ontkoppelbaar is van de achteras. Het maximum toelaatbaar trekgewicht van de hybrid-G 150 4x4-aandrijflijn is 1.500 kg.

De Dacia Duster krijgt daarnaast een reeks nieuwe en krachtiger aandrijflijnen: