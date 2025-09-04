 4 september 2025

Dacia

4x4 LPG motor voor Dacia Duster en Bigster

4 september 2025 - Dacia breidt het aanbod van aandrijflijnen voor de Duster en Bigster uit met de hybrid-G 150 4x4. Deze bi-fuel 4x4 LPG-hybride combineert een 1,2-liter benzinemotor op de voorwielen met een vermogen van 103 kW (140 pk) met een elektromotor op de achterwielen die tot 23 kW (31 pk) levert. Samen zorgen ze voor een maximaal systeemvermogen van 113 kW (154 pk), met een koppel van 230 Nm voor de verbrandingsmotor en tot 87 Nm voor de elektromotor.

De verbrandingsmotor is gekoppeld aan een 6-traps automatische transmissie met dubbele koppeling en schakelflippers aan het stuur, terwijl de elektromotor is verbonden met een 2-traps overbrenging die ontkoppelbaar is van de achteras. Deze 2-traps transmissie die is verbonden met de elektromotor is een primeur in dit segment. In de eerste versnelling levert deze een hoog koppel aan de achterwielen bij lage snelheden. Bij hogere snelheden zorgt de tweede trap van de transmissie voor een lager toerental van de elektromotor, zodat de sterke tractie op de achteras behouden blijft tot een snelheid van 140 km/u. De neutrale stand (koppeling ontkoppeld) elimineert wrijvingsverlies tijdens het rijden, wat zorgt voor een lager brandstofverbruik in de 2WD-modus.

Dacia

De versnellingen van de 6-traps transmissie met dubbele koppeling kunnen worden bediend via schakelflippers, een primeur voor Dacia. Deze functie is bijzonder handig bij offroad-rijden, trekken van een aanhanger en bij rijden in bergachtig terrein.

Dankzij de elektromotor die is verbonden met de achterwielen en de 48V 0,84 kWh Li-ion-accu die zichzelf oplaadt tijdens het afremmen en regeneratief remmen, kan de aandrijflijn vaak volledig elektrisch functioneren. Met twee brandstoftanks van elk 50 liter (één voor benzine en één voor LPG) biedt de Duster een actieradius tot 1.500 km (WLTP-cyclus) zonder te hoeven tanken.

De nieuwe aandrijflijn is tegen het einde van het jaar te bestellen op de Duster en Bigster.