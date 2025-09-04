4x4 LPG motor voor Dacia Duster en Bigster

De verbrandingsmotor is gekoppeld aan een 6-traps automatische transmissie met dubbele koppeling en schakelflippers aan het stuur, terwijl de elektromotor is verbonden met een 2-traps overbrenging die ontkoppelbaar is van de achteras. Deze 2-traps transmissie die is verbonden met de elektromotor is een primeur in dit segment. In de eerste versnelling levert deze een hoog koppel aan de achterwielen bij lage snelheden. Bij hogere snelheden zorgt de tweede trap van de transmissie voor een lager toerental van de elektromotor, zodat de sterke tractie op de achteras behouden blijft tot een snelheid van 140 km/u. De neutrale stand (koppeling ontkoppeld) elimineert wrijvingsverlies tijdens het rijden, wat zorgt voor een lager brandstofverbruik in de 2WD-modus.

De versnellingen van de 6-traps transmissie met dubbele koppeling kunnen worden bediend via schakelflippers, een primeur voor Dacia. Deze functie is bijzonder handig bij offroad-rijden, trekken van een aanhanger en bij rijden in bergachtig terrein.

Dankzij de elektromotor die is verbonden met de achterwielen en de 48V 0,84 kWh Li-ion-accu die zichzelf oplaadt tijdens het afremmen en regeneratief remmen, kan de aandrijflijn vaak volledig elektrisch functioneren. Met twee brandstoftanks van elk 50 liter (één voor benzine en één voor LPG) biedt de Duster een actieradius tot 1.500 km (WLTP-cyclus) zonder te hoeven tanken.

De nieuwe aandrijflijn is tegen het einde van het jaar te bestellen op de Duster en Bigster.