Dacia vernieuwt Sandero en Jogger

De Dacia Sandero, Sandero Stepway en Jogger profiteren van de nieuwe LED-lichtsignatuur met een omgekeerde 'T'-vorm in de koplampen. Daarmee krijgt het front van deze modellen niet alleen een krachtigere uitstraling, maar wordt ook het Dacia-karakter visueel versterkt. De nieuwe lichtsignatuur is verbonden met de eveneens vernieuwde grille via een dunne lijn van pixelachtige witte stippen die afsteken tegen het zwart van de grille.

Ook aan de achterzijde is de LED-verlichting voorzien van een nieuwe 'pixel'-vormgeving, waarmee het eigen karakter van elk model wordt onderstreept. Bij de Jogger lopen de achterlichten door in het achterraam, zorgend voor een eenvoudige en harmonieuze uitstraling. Dankzij de verticale vorm volgen de achterlichten de lijnen van de carrosserie en versterken ze visueel het robuuste ontwerp.

De Sandero Stepway krijgt een extra matzwarte strip met gestreept motief tussen de achterlichten en de opnieuw vormgegeven bumper: een verwijzing naar zijn avontuurlijke karakter. De Dacia Sandero Stepway en Jogger benadrukken hun outdoor-inborst ook met nieuwe beschermdelen rond de wielkasten, onderzijde van de carrosserie en mistlampen, uitgevoerd in Starkle. Dit materiaal is ontwikkeld door Dacia-ingenieurs en werd voor het eerst toegepast op de nieuwe Duster.

Starkle® bestaat voor 20% uit gerecycled plastic en heeft een herkenbaar gespikkeld uiterlijk met witte deeltjes. Omdat het materiaal niet wordt gelakt of behandeld, heeft het een lagere CO2-voetafdruk en is het minder gevoelig voor krassen.

Afhankelijk van de uitvoering zijn de modellen uitgerust met nieuwe wieldoppen of lichtmetalen velgen. Vanaf de Expression is ook een haaienvinantenne standaard. De carrosseriekleur Amber Yellow is nieuw voor de Sandero en Sandero Stepway, terwijl Sandstone nu ook leverbaar is op de Sandero en Jogger.

Interieur

Als verwijzing naar de nieuwe lichtsignatuur aan de buitenzijde, zijn ook de luchtroosters op het dashboard uitgevoerd in een omgekeerde 'T'-vorm. Het dashboard en de portieren zijn afhankelijk van de uitvoering afgewerkt met nieuwe stoffen: blauw textiel bij Expression en blauw denim bij Journey.

De Sandero, Sandero Stepway en Jogger zijn voorzien van nieuwe, duurzamere bekledingsmaterialen op de stoelen, het dashboard en de portieren. Bij de Essential en Expression zijn de stoelen bekleed met een nieuwe stof: zwart bij de Jogger en Sandero, lichtblauw bij de Sandero Stepway. De uitvoering Journey krijgt blauwe denim bekleding voor een warme, moderne uitstraling. De Extreme uitvoering behoudt zijn kenmerkende microcloud TEP-bekleding in groen en zwart, die afwasbaar is. Deze versie is ook voorzien van rubberen vloermatten vóór, achter en in de bagageruimte.

Bij de hybrid 155 en Eco-G 120 met automaat wordt het rijcomfort verder verhoogd dankzij de nieuwe E-Shifter en schakelpaddles (alleen bij Eco-G 120 met automaat).

YouClip

Zoals alle Dacia-modellen zijn ook de nieuwe Sandero, Sandero Stepway en Jogger standaard uitgerust met YouClip: een systeem waarmee accessoires bevestigd kunnen worden op strategische plaatsen in het interieur. De Sandero en Sandero Stepway beschikken over een extra bevestigingspunt aan de binnenzijde van de achterklep. De Jogger voegt daar nog een verankeringspunt aan de zijkant van de bagageruimte aan toe. Deze bevestigingspunten zijn geschikt voor uiteenlopende accessoires zoals een tablethouder, opbergzak, telefoonhouder of kledinghanger. Nieuw in het Dacia accessoiregamma zijn twee extra YouClip-accessoires: een brillenkoker en een boodschappentas.

Connectiviteit

Media Control is standaard op de Essential-uitvoering. Dit systeem wordt bediend via knoppen op het stuurwiel en toont media-informatie en telefoongesprekken op het dashboarddisplay. Het systeem is voorzien van vier speakers, een Bluetooth-verbinding, een USB-C-poort en een geïntegreerde telefoonhouder op het dashboard. De bijbehorende gratis Dacia Media Control-app heeft een vernieuwde, intuïtieve interface, waarmee via het telefoonscherm eenvoudig de radio, media en andere functies kunnen worden bediend.

Vanaf de Expression standaard (evenals op Extreme en Journey), optioneel op Essential. Media Display biedt draadloze integratie met Apple CarPlay en Android Auto. Nieuw is het 10-inch HD-touchscreen (voorheen 8-inch).

Standaard op Jogger Journey, optioneel op andere modellen in de uitvoeringen Expression en Extreme. Media Nav Live biedt connected navigatie met actuele verkeersinformatie en acht jaar lang gratis kaartupdates. Het systeem wordt geleverd met een Arkamys 6-speaker 3D Sound System voor een rijk geluid.

Voor het eerst is op de middenconsole van de Sandero, Sandero Stepway en Jogger een inductielader beschikbaar. Hiermee kan de smartphone worden opgeladen of opgeladen blijven tijdens draadloze verbinding met Apple CarPlay of Android Auto. Deze functie is standaard op de Jogger Extreme en Journey en optioneel op de andere modellen met deze uitrustingsniveaus.

Voor klanten die meer comfort en veiligheid wensen, zijn nu drie nieuwe functies beschikbaar:

Automatisch grootlicht: deze functie verbetert het zicht in het donker zonder andere weggebruikers te verblinden. Het systeem schakelt automatisch tussen groot- en dimlicht zodra een tegenligger wordt gedetecteerd.

Multiview camera: maakt inparkeren en andere manoeuvres bij lage snelheid eenvoudiger. Op het centrale scherm verschijnt een vogelperspectief van de auto en eventuele obstakels rondom.

Elektrisch inklapbare buitenspiegels: handig bij het parkeren in smalle straten of krappe ruimtes, ter bescherming van de spiegels.

Deze drie functies zijn gebundeld in het Driving Pack. Dit pakket is standaard op de Jogger Journey en optioneel op de andere modellen met Journey of Extreme.

De nieuwe Sandero, Sandero Stepway en Jogger voldoen bovendien aan de nieuwste Europese veiligheidseisen dankzij nieuwe rijhulpsystemen zoals een automatisch noodremsysteem (zowel in de stad als op de snelweg), met detectie van voertuigen, voetgangers, fietsers en motoren. Denk ook aan vermoeidheidsherkenning, die waarschuwt bij tekenen van verminderde concentratie. Om het gebruik van rijhulpsystemen eenvoudiger te maken, heeft Dacia de slimme 'My Safety'-knop toegevoegd. Daarmee heeft de bestuurder direct toegang tot de eigen voorkeursinstellingen voor ADAS-functies en kunnen bepaalde functies ook eenvoudig worden uitgeschakeld.

Nieuwe motoren

De nieuwe hybrid 155-aandrijflijn - eerder geïntroduceerd op de Bigster - is nu leverbaar op de Jogger en vervangt daar de hybrid 140. Binnenkort wordt deze aandrijflijn ook voor het eerst leverbaar op de Sandero Stepway, die daarmee debuteert als geëlektrificeerde uitvoering.

De hybrid 155 combineert een 1,8-liter viercilinder benzinemotor (109 pk), twee elektromotoren (waarvan één van 50 pk en een hoogspanningsstartmotor/generator), een 1,4 kWh lithium-ion-batterij (230V) en een automatische geëlektrificeerde transmissie met vier versnellingen voor de benzinemotor en twee voor elektrisch rijden. Door het ontbreken van een koppeling werken de componenten efficiënt samen.

De verbruik- en uitstootwaarden zijn 10% lager dan bij de hybrid 140. In stadsverkeer rijdt de Jogger tot 80% van de tijd (dus niet de afstand!) volledig elektrisch. De auto start bovendien altijd in elektrische modus.

LPG

Dacia is marktleider in LPG en de enige fabrikant in Europa die flexfuel benzine/LPG-aandrijflijnen aanbiedt op al zijn modellen met verbrandingsmotor. Onder het Eco-G label worden deze aandrijflijnen ontwikkeld voor comfort, eenvoud en veelzijdigheid in dagelijks gebruik. In LPG-modus daalt de CO2-uitstoot gemiddeld met 10% ten opzichte van een benzinemotor met vergelijkbaar vermogen.

De vernieuwde Sandero, Sandero Stepway en Jogger zijn nu leverbaar met de Eco-G 120: een krachtigere 1,2-liter driecilinder turbomotor (120 pk, voorheen 100 pk), nu voor het eerst ook verkrijgbaar met een automatische transmissie. De zestraps automaat met dubbele koppeling is leverbaar op alle modellen als alternatief voor de handgeschakelde zesbak.

Om het rijbereik in LPG-modus verder te vergroten, zijn de LPG-tanks vergroot:

van 40 liter naar 49,6 liter voor Sandero en Sandero Stepway

van 40 liter naar 48,8 liter voor Jogger

Hierdoor stijgt het bereik in LPG-modus met 20%. Het totale rijbereik (LPG + benzine) bedraagt tot 1.590 km voor de Sandero en 1.480 km voor de Sandero Stepway en Jogger. Ook de nieuwe Duster is leverbaar met deze Eco-G 120-motorisering, die de eerdere Eco-G 100 vervangt.

TCe 100: De Sandero is voortaan leverbaar met een verbeterde 1,0-liter driecilinder turbobenzinemotor met 100 pk (voorheen 90 pk), wat resulteert in betere prestaties bij dagelijks gebruik. De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.