Dacia toont Hipster concept

De Dacia Hipster Concept valt op door zijn eenvoudige en robuuste ontwerp: een compacte blokvorm die stevig op vier wielen staat. Er is geen overhang aan de voor- of achterkant. Die eenvoud komt terug in de voorzijde: volledig horizontaal, met strakke koplampen die de Hipster Concept een serieuze maar vriendelijke uitstraling geven.

Aan de achterzijde van de microcar staat functionaliteit centraal: de achterklep beslaat de volledige breedte van het voertuig en opent in twee delen voor extra praktisch gebruiksgemak. In lijn met de design-to-cost aanpak van Dacia, is de achterlichtunit slim ontworpen. De lampen zitten achter het raam van de achterklep en hebben daardoor geen eigen glas nodig. Verder is de Hipster Concept uitgevoerd in één carrosseriekleur, met slechts drie gespoten onderdelen: de voorkant en de instapdelen aan de zijkant.

De robuustheid wordt versterkt door zijbeschermers in Starkle, een deels gerecycled materiaal ontwikkeld door Dacia - en voor- en achterbeschermers die in de massa gekleurd zijn, passend bij de 'Robust & Outdoor'-merkwaarde van Dacia. De traditionele deurklink is vervangen door een riem.

Interieur

Het interieur van de Dacia Hipster Concept is geoptimaliseerd om veel ruimte te bieden. Het ontwerp volgt de kubistische vormen van de carrosserie, met opvallend verticale ramen en een steile voorruit - alles om de beschikbare ruimte maximaal te benutten. Het glazen dakgedeelte aan de voorkant zorgt voor extra licht en ruimtelijkheid. Om kosten en gewicht te besparen, zijn de zijruiten schuifbaar.

Vier volwassenen kunnen plaatsnemen in de Hipster Concept. De zitpositie voor bestuurder en passagier is gelijk aan die van de Dacia Sandero. De brede deuropening en de naar voren kantelende passagiersstoel maken instappen achterin eenvoudig.

Dacia besteedde veel aandacht aan het ontwerp van de stoelen. De constructie is vereenvoudigd met een zichtbaar frame en een warme technische mesh-stof. De voorstoelen zijn samengevoegd tot een bank - een eenvoudige, uitnodigende knipoog naar iconische modellen uit het verleden. De opengewerkte hoofdsteunen dragen opnieuw bij aan gewichtsbesparing. Dankzij de neerklapbare achterbank varieert de bagageruimte van 70 liter (met vier inzittenden) tot 500 liter (met twee inzittenden).

Connectiviteit en digitale technologie zijn inmiddels onmisbaar. De smartphone-dock sluit aan bij Dacia's BYOD-filosofie (Bring Your Own Device) en zorgt voor integratie tussen telefoon en voertuig. De smartphone fungeert als digitale sleutel om de microcar te openen en te starten. Eenmaal ingestapt, verandert de dock in een multimediascherm. Ook het audiosysteem is slim: een draagbare Bluetooth-speaker die compatibel is met YouClip.