Dacia verkoopt miljoenste Eco-G

De technologie achter de ECO-G 100-aandrijflijn wordt al veertien jaar door Dacia getest, verfijnd en geoptimaliseerd. Deze motor wordt af fabriek geleverd en is verrijkt met de expertise van Renault Group. Bovendien is de ECO-G 100 net zo robuust als de benzinemotoren van Dacia.

De ECO-G 100-versies van Dacia zijn ontwikkeld om op LPG te rijden. De LPG-tank bevindt zich op de plek waar normaal het reservewiel zit, zodat de inhoud van de kofferbak en de benzinetank onveranderd blijft. Ook worden de LPG-modellen geleverd met dezelfde garantietermijn als alle andere Dacia modellen in de line-up: drie jaar of 100.000 kilometer.

De bi-fuel motor van Dacia is specifiek ontwikkeld om optimaal te presteren op beide soorten brandstof. De ECO-G 100-modellen hebben twee aparte brandstoftanks, beide van ongeveer 50 liter. De motor rijdt standaard op LPG en schakelt automatisch over op benzine als de LPG-tank leeg is. Voor fr gebruiksvriendelijkheid kan de bestuurder ook handmatig schakelen tussen benzine en LPG. Dankzij de twee tanks biedt de ECO-G 100-aandrijflijn een recordactieradius tot 1.500 kilometer (cijfers volgens de WLTP, de werkelijke actieradius in de praktijk is afhankelijk van vele factoren).