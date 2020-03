Dacia toont Spring Concept

3 maart 2020 | Dacia introduceert de Spring. Deze 100% elektrisch aangedreven showcar met vier zitplaatsen is een voorproefje van de eerste elektrische auto van Dacia die in 2021 op de markt komt. Het moet bovendien de voordeligste elektrische auto van Europa worden.

De showcar Dacia Spring is in lijn met de visie van Groupe Renault ontworpen om betaalbare en duurzame mobiliteit voor iedereen te bieden, zonder de waarden en filosofie van Dacia uit het oog te verliezen. De Dacia Spring is een 100% elektrisch aangedreven stadsauto met vijf portieren, vier zitplaatsen en een eenvoudige instap die eenvoud, betrouwbaarheid en toegankelijkheid met elkaar moet combineren.

Mede dankzij het compacte formaat en bijzonder lage gewicht belooft de Dacia Spring, die in 2021 op de markt komt, een actieradius van meer dan 200 kilometer volgens de WLTP. Om de introductie van deze Dacia Spring succesvol te laten verlopen, maakt Dacia gebruikt van de 10-jarige ervaring van Groupe Renault als pionier in elektrische mobiliteit.

De Dacia Spring Concept is een opvallende elektrische stadsauto met een SUV-achtige uitstraling. De opvallende muisgrijze carrosserie wordt extra benadrukt door matte details in fluorescerend oranje, onder meer te vinden langs de zijschermen, dakstijlen, deurpanelen en skidplates vóór- en achterbumper.

Speciale aandacht is gegeven aan de verlichting. Vooraan installeert Dacia full-LED-koplampen met een horizontale strip in het bovenste deel en vier grafische elementen geïntegreerd in de bumper. Aan de achterzijde creëren vier full-LED-achterlichten een 'double-Y' effect. Deze onderscheidende lichtsignatuur is kenmerkend voor toekomstige Dacia-modellen. Dankzij de nieuwe lichtsignatuur, geribbelde motorkap en opvallende gesloten grille, straalt de Dacia Spring extra kracht uit.

