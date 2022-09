Dacia toont Manifesto conceptcar

De MANIFESTO is geen concept voor een toekomstig model, maar belichaamt de ambitie van het merk om zijn klanten te begeleiden in hun groeiende enthousiasme voor buitenactiviteiten en om voort te bouwen op de waarden en kwaliteiten die ten grondslag liggen aan het succes van het Dacia gamma. Met deze concept car gaat Dacia nog een stap verder door een auto aan te bieden die kan worden gebruikt voor meer specifiekere taken, zoals de bescherming van de natuur en ondersteuning bij outdooractiviteiten.

Functioneel en stoer

Er is geen filter tussen de passagiers en hun omgeving: geen deuren, geen ramen, geen voorruit. Men wordt volledig ondergedompeld in de natuur. En Dacia heeft de achterklep vervangen door een werkblad met tal van functies om buitenactiviteiten te ondersteunen.

De inzittenden staan dicht bij de natuur terwijl ze toch verbonden blijven met hun telefoon: de 'Bring your Own Device'-benadering van Dacia maakt het mogelijk om smartphones volledig te integreren in het dashboard en de boordcomputer. Dat systeem wordt al op verschillende modellen van het merk aangeboden en moet in de toekomst nog evolueren.

De MANIFESTO onthult nog een andere innovatie die eveneens op toekomstige modellen zal worden toegepast: YouClip, een systeem waarmee men eenvoudig handige en moduleerbare accessoires kunt bevestigen.

Tot slot, omdat stoer bij Dacia altijd hand in hand gaat met functioneel: de enkele koplamp. De koplamp is uitneembaar en kan worden omgevormd tot een krachtige zaklamp!

De MANIFESTO heeft alle karaktertrekken van een offroader, zoals vierwielaandrijving, een meer dan royale bodemvrijheid in combinatie met grote wielen, en een carrosserie die is gebouwd om de moeilijkste terreinen te trotseren. De MANIFESTO is ook volledig waterbestendig: het interieur kan eenvoudig met water worden gereinigd. De afneembare stoelbekleding kan in een paar seconden worden omgevormd tot een slaapzak.

Een specifieke, uitneembare batterij levert elektriciteit via een gewoon stopcontact, waardoor de MANIFESTO als een energiebron fungeert om -wanneer nodig- outdoor activiteiten te ondersteunen.

Duurzaam

Met de MANIFESTO biedt het merk zijn visie op een auto die zijn ecologische voetafdruk tot een minimum beperkt. Hij is compact en licht en beperkt zo zijn energieverbruik. Dat streven naar efficiëntie past Dacia al lang toe in zijn gamma, naar het voorbeeld van Jogger, die 300 kilo lichter is dan zijn concurrenten.

De carrosserie van de MANIFESTO bestaat grotendeels uit gerecycleerd kunststof, afkomstig van de verwerking van gebruikte polymeren en met een gespikkeld patroon, Starkle® genaamd. Ook werd het interieur ingericht met natuurlijke elementen, zoals kurk op het dashboard. Net zoals bij de jongste Dacia modellen is het decoratieve chroom verdwenen. Banden zonder lucht zijn eveneens een innovatief onderdeel van de auto omdat ze zowel ecologisch als economisch zijn. Ze komen de duurzaamheid ten goede: doordat ze niet lek kunnen gaan, gaan ze net zo lang mee als de auto.