Dacia presenteert Sandrider

De Sandrider voldoet volgens Dacia aan de behoeften van de coureurs als bijrijder, die vanaf het begin actief betrokken waren bij de ontwikkeling. Direct vanaf de start van het project en voorafgaand aan de vele testsessies, deelden de coureurs en bijrijders hun uitgebreide kennis en ervaring en kennis met de ontwerpers en ingenieurs, voornamelijk via praktische ontwerpsessies met behulp van virtual reality. Daarmee is de Sandrider een heel bijzondere Dacia, maar wel in lijn met de kernwaarden van het merk.

Ontwerp

Het no-nonsens exterieur van de Dacia Sandrider is vormgegeven door eigen designers van Dacia en richt zich rechtstreeks op de essentie. Het voertuig is uitgerust met carrosseriepanelen die uitsluitend als absoluut noodzakelijk worden beschouwd. Er zijn geen decoratieve of overbodige onderdelen aanwezig en vanzelfsprekend is er bijzondere nadruk gelegd op de aerodynamica.

In lijn met de algehele benadering van het merk, waarbij alles is gericht op de essentiële zaken voor de bestuurder en bijrijder, loopt de korte zwevende motorkap schuin af zodat die uit het gezichtsveld van de bemanning 'verdwijnt'. Ook de anti-reflecterende verf op het bovenste deel van het dashboard, bekend uit de luchtvaartindustrie, optimaliseert de zichtbaarheid. In het interieur legden de ontwerpers en ingenieurs van Dacia extra nadruk op de behoeften, gewoonten en beperkingen van de bestuurder en bijrijder. Dankzij het modulaire dashboard van Sandrider kan elk bemanningslid de ergonomie en indeling van verschillende functies naar eigen wens aanpassen.

Robuust outdoordesign

De Dakar Rally en de wedstrijden van het World Rally-Raid Championship behoren tot de autosportevenementen ter wereld. Om deze reden vereiste de Sandrider een aanpak die het robuuste outdoorconcept van Dacia tot het uiterste drijft. Denk aan het versterken van het voertuig, een geconsolideerd subframe en bumpers, koolstofvezel carrosserie, double wishbone-wielophanging en een 4x4-transmissie geschikt voor de loodzware eisen van de rallyevenementen. Een elektrisch systeem staat garant voor voeding van alle accessoires aan boord, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden.

Verder zijn de Sabelt-stoelen bekleed met speciale antibacteriële stoffen die de luchtvochtigheid zelf reguleren. De reservewielen zijn onbedekt voor eenvoudiger gebruik. Op dezelfde manier heeft de bemanning snel toegang tot het gereedschap aan boord, zonder een doos te hoeven openen.

Een ander voorbeeld is een magnetische plaat, ingebouwd in de carrosserie van de Dacia Sandrider, om te voorkomen dat de bevestigingsbouten van de wielen verloren gaan in het zand. Deze toevoeging werd geopperd door de coureurs op basis van hun ervaring. Verder is de Sandrider uitgerust met BF Goodrich-banden van de nieuwste generatie die grip bieden op alle soorten terrein, met maximale weerstand tegen stoten en lekken.

Eco-aanpak

De ingenieurs hebben tijd en energie gestoken in het terugdringen van het voertuiggewicht en het brandstofverbruik. Mede dankzij de toepassing van een lichter buizenframe, koolstofvezel carrosseriedelen en het achterwege laten van alle overbodige carrosseriepanelen weegt de Sandrider circa 15 kg minder dan vergelijkbare prototypen. Er zijn ook geen decoratieve kenmerken te vinden, terwijl de ingenieurs kozen voor een compactere en lichtere motor. Om de tractie en dynamische prestaties te optimaliseren, is de gewichtsverdeling over de vooras aanzienlijk toegenomen.

Verder is veel aandacht besteed aan de aerodynamica om het brandstofverbruik te verlagen en tegelijkertijd de prestaties te verhogen. In vergelijking met vergelijkbare prototypes zijn de ingenieurs erin geslaagd de luchtweerstand met 10% te verminderden en de opwaartse druk met 40%. Daarbij concentreerden zij zich ook nadrukkelijk op de luchtinlaten om de motor te koelen. Warmtebeheer is van cruciaal belang in de extreme omstandigheden van de rallyproeven, vooral tijdens de Dakar Rally. Om de temperatuur in de cabine laag te houden, zijn anti-infraroodpigmenten geïntegreerd in de koolstof carrosseriepanelen van de Sandrider. Voor deze technologie is patent aangevraagd.

De motor van Sandrider loopt op synthetische brandstof van Aramco. Dit is een relatief eenvoudige en betaalbare oplossing om de impact op het milieu te verminderen. De door Aramco ontwikkelde synthetische brandstoffen combineren hernieuwbare waterstof met opgeslagen CO2, waardoor een brandstof met een lager koolstofgehalte ontstaat die geschikt is voor hedendaagse motoren. Voor Dacia is de Dakar Rally de ideale proeftuin voor deze technologie. ​ Debuut in oktober

Nu de Dacia Sandrider is onthuld, begint het model aan een langdurige en intensieve testfase in verschillende landen. De Sandrider maakt zijn debuut tijdens de Rallye du Maroc 2024, de Marokkaanse etappe van het World Rally-Raid Championship (W2RC) tussen 5 en 11 oktober 2024. De Dacia Sandriders, zoals het W2RC-team van Dacia officieel heet, neemt vanaf 2025 deel aan het volledige World Rally-Raid Championship, inclusief de befaamde Dakar Rally.