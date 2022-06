Dacia lanceert AR app

Hoewel klanten online al hun favoriete model kunnen ontdekken en samenstellen, zullen ze nog tot oktober moeten wachten om de modellen in het echt te zien. Eerst op de Mondial de l'Auto in Parijs 2022 en kort daarna ook bij de Dacia-dealers. Maar het kan ook anders: Dacia introduceert een augmented reality-app voor smartphones en tablets: Dacia AR.

Dacia AR maakt het mogelijk om de auto's alvast op ware grootte te zien en zelfs in te stappen. In een garage, op een parkeerplaats, buiten op straat. Naast de gebruikelijke mogelijkheden hebben de dealers op deze manier een geheel nieuwe mogelijkheid om de modellen te presenteren. Dacia AR is bijvoorbeeld een uitkomst wanneer een dealer een klant kennis wil laten maken met een auto die daar niet fysiek aanwezig is. Dacia AR omvat alle Dacia-modellen in alle leverbare kleuren. De app is gratis te downloaden via de App Store en Google Play. Er is een smartphone of tablet voor nodig.

Vanaf vandaag kan Dacia AR worden ingezet om de nieuwe visuele identiteit van het merk te ontdekken. Dat is inclusief nieuwe uitrustingen voor enkele toekomstige modellen:

Sandero Stepway

eerste Dacia-model leverbaar met glazen panoramadak

Duster

nieuw vormgegeven ventilatieroosters voor linksgestuurde modellen

eerste Dacia met elektrisch inklapbare buitenspiegels

automatische ruitenwissers

Met de komst van de nieuwe visuele identiteit krijgen Media Nav en Media Display hun eigen upgrade, met de eerste drie jaar gratis updates voor de navigatiekaart (was voorheen voor drie maanden). Daarnaast geeft Dacia de verschillende uitrustingsniveaus een nieuwe naam. Afhankelijk van model en land bestaat het aanbod voortaan uit tot vier verschillende uitvoeringen: