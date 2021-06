Dacia krijgt nieuw logo

17 juni 2021 | Dacia krijgt een nieuwe logo, embleem, kleuren en domeinen. Vanaf juni 2021 zal de nieuwe merkidentiteit gefaseerd worden ingevoerd via verschillende communicatiekanalen: websites, reclames, brochures... De Dacia-dealers schakelen vanaf begin 2022 geleidelijk over naar de nieuwe merkidentiteit. De modellen dragen vanaf de tweede helft van 2022 het nieuwe logo en embleem.

De vernieuwing van Dacia wordt vertaald met het nieuwe logo (volledige naam) en een nieuw embleem (verbonden 'D' en 'C'), uitingen van een onderscheidend en assertief merk. Deze twee nieuwe designelementen zijn gecreëerd door het designteam met de wens om de essentie van het merk tot uitdrukking te brengen. Een essentie die voor Dacia sinds het begin de leidraad is geweest.

Het logo, dat centraal staat in de nieuwe visuele identiteit, straalt robuustheid en stabiliteit uit. De vorm van de letters is opzettelijk verfijnd, de D en de C zijn spiegelbeelden van elkaar, en weerspiegelt de focus op hetessentiële en de benaderingswijze van het merk. De geometrische lijnen van het logo geven een gevoel van mechanische beweging aan de letterreeks. Het embleem geeft de essentie van het logo weer door de D en de C samen te brengen, als schakels van een ketting die aan elkaar zijn gekoppeld. Het nieuwe embleem is een krachtig en betekenisvol beeld dat gemakkelijk te herkennen is, ook van een afstand.

De grafische vormgeving is opzettelijk gereduceerd om eraan te herinneren dat Dacia een merk is dat zich op de essentie concentreert. Elk afzonderlijk deel past bij de andere delen om een samenhangend geheel te vormen, terwijl nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd voor meer digitale content. Net als het merk dat ze vertegenwoordigen, zijn de grafische ontwerpelementen robuust en flexibel. Een voorbeeld: de pijlachtige D in het logo leidt de blik naar de essentiële kern van het ontwerp en verwijst naar het gevoel van beweging dat wordt gecreëerd door een toekomstgericht merk.

Het kleurenschema, opgebouwd rond de kleur kakigroen, verwijst naar de band van het merk met de natuur - een krachtige referentie voor onze klanten en een omgeving waarin modellen zoals de iconische Dacia Duster het beste tot hun recht komen. Secundaire kleuren vullen het gamma aan: drie meer aardse kleuren: donker kaki, terracotta, zand; twee andere secundaire kleuren (fel oranje en fel groen) vullen het gamma aan met een meer 'tech' gevoel.

