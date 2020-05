15 mei 2020 | Dacia is 15 jaar actief in Europa. Dacia werd in 1966 opgericht in Roemeniƫ en had direct vanaf het begin al een sterke connectie met Renault. Het eerste model kwam alleen in het thuisland op de markt: de Dacia 1100. Deze auto was grotendeels gebaseerd op de Renault 8 en werd gebouwd met onderdelen uit Frankrijk. In 1999 nam Groupe Renault de Roemeense fabrikant over met een duidelijke visie: de expertise en geografische ligging van Dacia benutten, om zo de voordeligste sedan in het dan opkomende Oost-Europa op de markt te brengen.

Voor het eerst in de auto-industrie werd de 'design to cost-'methode toegepast om een auto te creëren tegen een bepaalde streefprijs. Deze methode was destijds revolutionair. De uiteindelijke verkoopprijs van de auto werd in elke stap van de ontwikkeling meegenomen. Daarnaast werden extra kosten bespaard door het gebruik van technologie van Groupe Renault. Van het eerste ontwerp tot de uiteindelijke productie opereerden de Dacia-projectteams als een start-up: beginnen vanaf nul en werken met een klein budget.

In 2004 werd de Dacia Logan onthuld. Deze auto bood zeeën ruimte en alle essentiële voorzieningen voor een uitzonderlijk scherpe verkoopprijs. Het revolutioneerde de automarkt en bracht een splinternieuw model binnen handbereik van een groot publiek. Dankzij de verkoopprijs die vergelijkbaar is met die van een tweedehands auto, was de Logan zodanig succesvol, dat die vanaf 2005 in heel Europa te koop was. Vandaag de dag is de iconische Dacia Logan nog steeds op de markt met een totale verkoop van 1,8 miljoen exemplaren.

Gesteund door het succes van de Logan breidde Dacia het aanbod in 2008 uit met de Sandero en de crossover-variant Sandero Stepway. In 2010 begon een nieuwe ontwikkeling met de introductie van de Dacia Duster. Dit populaire model heeft het SUV-segment aanzienlijk toegankelijker gemaakt. Beide nieuwe modellen zijn uitgegroeid tot een groot commercieel succes, doordat Dacia trouw is gebleven aan de waarden die het merk zich eigen heeft gemaakt. De Dacia Sandero (inclusief Sandero Stepway) was in 2018 de bestverkochte auto in Europa in de particuliere markt. In totaal zijn er 2,1 miljoen exemplaren verkocht sinds de introductie. Van de Dacia Duster zijn er 1,6 miljoen stuks verkocht sinds 2010.

Dacia blijft inspelen op de essentiële behoeften van klanten met eenvoudige, betrouwbare en robuuste auto's, zonder overdaad. In 2007 breidde Dacia het aanbod verder uit met de Logan MCV (stationwagen) en in 2012 met de Lodgy (MPV) en Dokker (MPV en bestelwagen).

Vandaag trakteert Dacia zichzelf op een jubileumeditie met de nieuwe carrosseriekleur Blue Iron en opvallende '15'-badges aan de buitenkant. Deze Série Limitée 15th Anniversary op basis van de populaire Stepway is leverbaar vanaf € 16.430 incl. BWT en BPM.

Voortbouwend op tien jaar expertise van Groupe Renault heeft de volgende Dacia-revolutie betrekking op betaalbare elektrische voertuigen. In maart 2020 werd de elektrische Dacia Spring Concept onthuld, de eerste volledig elektrische Dacia. Bovendien wordt dit de eerste stadsauto die het Dacia-logo zal dragen! Het vijfdeursmodel met vier zitplaatsen heeft een actieradius van bijna 200 km.

