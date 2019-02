Dacia introduceert Serie Limitee Tech Road

7 februari 2019 | Dacia introduceert de nieuwe Série Limitée Tech Road voor de Duster, Sandero, Lodgy, Logan MCV en Dokker. Deze speciale uitvoering vervangt de Stepway en wordt gekenmerkt door rode details in het in- en exterieur, een rijkere standaarduitrusting en onderscheidende designwielen. Bovendien zijn de Duster, Lodgy en Dokker nu leverbaar met geheel nieuwe 1,3-liter turbobenzinemotoren.

Dacia voorziet de uitvoering Série Limitée Tech Road van speciaal ontworpen, sportieve stoelbekleding en rode accenten in het interieur. Aan de buitenzijde is de nieuwe topversie voorzien van hoogglanzend zwarte spiegelkappen met rode striping, zwarte striping op de B-stijl en smaakvolle design wielen en lichtmetalen wielen 'Maldive' met rode naafdop voor Duster. Verder wordt de aantrekkingskracht van de Série Limitée Tech Road versterkt door nieuwe carrosseriekleuren, waaronder de nieuwe kleur 'Rouge Fusion'.

De Série Limitée Tech Road is voor alle modellen de nieuwe topuitvoering. De standaarduitrusting is zeer compleet, met onder meer het MediaNav multimedia-/navigatiesysteem inclusief Apple Carplay en Android Auto en elektronisch geregelde airconditioning (m.u.v. Lodgy en Dokker).

Ander belangrijk nieuws is de introductie van de geheel nieuwe 1,3-liter turbobenzinemotor. Dacia levert de motor op alle uitvoeringen voor de Duster, Lodgy en Dokker. De Série Limitée Tech Road is uitsluitend leverbaar in combinatie met de TCe 130 GPF en TCe 150 GPF voor Duster en TCe 130 GPF voor Lodgy en Dokker. De turbobenzinemotor is ontwikkeld door de Alliantie in samenwerking met Daimler.

De Dacia Duster Série Limitée Tech Road met de TCe 130 GPF, standaard voorzien van een benzinepartikelfilter, is leverbaar vanaf € 23.480,-. Voor de krachtigere TCe 150 GPF-motor geldt een meerprijs van € 600,-. Daarmee is de Dacia Duster Série Limitée Tech Road in alle gevallen € 600,- hoger geprijsd dan de Prestige-uitvoering. De Sandero Série Limitée Tech Road is leverbaar met de TCe 90 en TCe 90 Easy-R motoren en is beschikbaar vanaf € 16.380,-. De Logan MCV Série Limitée Tech Road is leverbaar met de TCe 90 en TCe 90 Easy-R motoren en is beschikbaar vanaf € 18.180,-.