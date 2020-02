Dacia introduceert Serie Limitee 15th Anniversary-modellen

17 februari 2020 | Dacia introduceert bijzondere Série Limitée 15th Anniversary-uitvoeringen van de Sandero Stepway, de Logan MCV, de Duster en de Lodgy Stepway. De jubileummodellen staan stil bij de terugkeer van Dacia op de Europese markt, vijftien jaar geleden. De nieuwe Série Limitée 15th Anniversary is nu al te bestellen en de levering start dit voorjaar.

De Série Limitée 15th Anniversary-modellen zijn gebaseerd op het uitrustingsniveau Stepway en zijn te herkennen aan speciale stoelbekleding, diverse blauwe sierelementen in het interieur, opvallende '15'-badges aan de buitenkant, zwarte zijspiegelkappen, instaplijsten vóór met fraai '15 Years'-logo, stijlvolle striping op de B-stijl en lichtmetalen wielen met een blauw accent. Er is keuze uit zeven carrosseriekleuren, waaronder de metalliclak Blue Iron, die exclusief is voor de 15th Anniversary-uitvoeringen. Deze kleur vervangt de kleur Blue Cosmos.

Dacia rust de Série Limitée 15th Anniversary-modellen bijzonder rijk uit, met onder meer een achteruitrijcamera, parkeersensoren, automatische airco, een 7-inch touchscreen met geïntegreerd navigatiesysteem, een USB-aansluiting en Bluetooth-connectiviteit.

Dacia levert de Série Limitée 15th Anniversary-modellen met onder meer de nieuwe 'TCE 100 Bi-Fuel'-motor, die geschikt is voor zowel LPG als benzine. Deze driecilinder turbomotor met 170 Nm trekkracht is beschikbaar voor de Duster, de Sandero Stepway en de Logan MCV. In een later stadium worden de Sandero Stepway en Logan MCV ook aangeboden met de reguliere TCe 100 motor. De Lodgy Stepway is standaard voorzien van een extra sterke TCe 130 GPF-benzinemotor.

Consumentenadviesprijzen Série Limitée 15th Anniversary:

Dacia Duster TCe 100 Bi-Fuel 4x2 21.480 euro

Dacia Duster TCe 130 GPF 4x2 24.080 euro

Dacia Duster TCe 150 GPF 4x2 24.680 euro

Dacia Sandero Stepway TCe 100 Bi-Fuel 16.430 euro

Dacia Logan MCV TCe 100 Bi-Fuel 17.230 euro

Dacia Lodgy Stepway 5p TCe 130 GPF 24.130 euro

Dacia Lodgy Stepway 7p TCe 130 GPF 25.130 euro

