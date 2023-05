Dacia introduceert nieuwe Extreme uitvoeringen

De Extreme is de nieuwe topuitvoering in het gamma van Dacia. De nieuwe Extreme-uitvoering is leverbaar voor de Dacia Spring, Sandero Stepway, Jogger en Duster. Deze versie is te combineren met de meeste motorversies, terwijl de Spring Extreme uitsluitend wordt geleverd met de nieuwe ELECTRIC 65-elektromotor en de Duster 4x4 alleen in de uitvoeringen Expression en Journey wordt aangeboden.

De Extreme omvat unieke designelementen die verwijzen naar het buitenleven. Het designteam, waarvan veel leden ook actieve outdoor-liefhebbers zijn, ontwikkelden onderscheidende elementen voor de vier modellen die als Extreme beschikbaar zijn.

Aan de buitenzijde:

Nieuwe carrosseriekleuren: Cedar Green voor de Sandero Stepway, Jogger en Duster en Slate Blue voor de Spring. Deze nieuwe kleuren zijn een aanvulling op het bestaande kleurengamma.

Talrijke koperkleurige elementen: deze speciaal voor de Extreme ontwikkelde kleur is toegepast op de buitenspiegelkappen, de naafdoppen, het Dacia logo op de achterklep en andere decoratieve elementen.

Topografische decoratieve elementen: een knipoog naar de contourlijnen op topografische kaarten. Het patroon is te zien op stickers op de zijkanten van de carrosserie, op de 'snorkel'-stickers op de Spring, Sandero Stepway en Jogger en op de B-stijlen van de Duster.

Hoogglanszwarte lichtmetalen wielen: 16 inch voor de Sandero Stepway en Jogger en 17 inch voor de Duster.

In het interieur:

Nieuwe stof MicroCloud: deze zacht aanvoelende, veloursachtige stof is zeer slijtvast en eenvoudig te reinigen als het tijdens een avontuur vies is geworden. De stof is niet alleen toegepast op het dashboard van de Sandero Stepway en de Jogger, maar ook op de deurpanelen van deze modellen en die van de Duster Extreme.

Topografische decoratieve elementen op de dorpels en rubberen matten voor- en achterin (inclusief op de derde zitrij in de Jogger Extreme) en voorin in de Spring Extreme.

Koperkleurige decoratieve afwerking rond de ventilatieopeningen en op de deurpanelen.

Dacia Link-logo in reliƫf in de bekleding van de voorstoelen.

Het Sleep Pack is een houten box die precies in de bagageruimte van de Jogger past. De box is in een paar minuten uit te klappen tot een tweepersoonsbed mét een matras. Het matras bedekt de gehele ruimte achter in de Jogger, vanaf de rugleuning van de voorstoelen over de neergeklapte tweede zitrij tot aan de achterklep. Het tweepersoonsbed is 1,90 meter lang, 1,30 meter breed en de hoofdruimte boven het bed bedraagt minimaal 60 centimeter (in de 7-persoons Jogger moet de derde zitrij verwijderd zijn om het Sleep Pack te plaatsen).

Als het Sleep Pack helemaal is dichtgeklapt in de bagageruimte van de Jogger, dan biedt hij 220 liter bergruimte, veilig uit het zicht onder een afdekhoes. De klep van het Sleep Pack kan ook naar buiten openklappen en dienen als tafelblad.

Het Sleep Pack weegt 50 kg en is desgewenst uit de auto te halen. Het past in elke Jogger, ook in gebruikte exemplaren. Klanten kunnen hun rijdende slaapkamer compleet maken met zonwering voor alle ruiten en een buitentent die aansluit op de achterzijde van de Jogger, voor extra leefruimte in de natuur.

Bij aankoop van een nieuwe Dacia Jogger kost het Sleep Pack € 1.499,-. Als accessoire voor een bestaand model kost het € 2.000,-.