Dacia bouwt 10 miljoenste auto

In augustus 1968 begon Dacia met de assemblage van zijn allereerste auto, de Dacia 1100. Het jaar daarop bracht de iconische Dacia 1300 een hele familie van afgeleide producten voort (stationwagon, sedan, sportcoupé, bedrijfsvoertuigen). Hij bleef 35 jaar in productie en drukte een flinke stempel op het Roemeense autolandschap.

De overname van het merk door Renault Group in 1999 luidde een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Dacia in. Met de lancering van Logan in 2004 werd Dacia een autofabrikant met een internationale roeping en versnelde het verkooptempo. In 2005 opende Dacia een productielijn buiten Roemenië, in de Somaca-fabriek van Casablanca (Marokko).

De diversificatie van het modellengamma (Sandero, Duster, enz.) en hun onmiddellijke succes maakten een aanzienlijke uitbreiding van de productiecapaciteit noodzakelijk:

opening van een gloednieuwe fabriek in de havenstad Tanger (Marokko) in 2012;

opening in 2016 van een productielijn in Oran, om uitsluitend in de behoeften van de Algerijnse markt te voorzien;

lancering in 2020 van de productie van Spring, de eerste 100% elektrische auto van Dacia, in de fabriek van Shyian (China).

De auto's van Dacia worden verkocht in 44 landen, voornamelijk in Europa en het Middellandse Zeegebied, waarvan: