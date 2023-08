Kamperen met Dacia

Van dat "slaap pakket" is aan de buitenkant niets te zien. De Jogger met kampeerfunctie heeft geen verhoogd dak en is niet langer dan een standaard Jogger. De Jogger houdt nog steeds het midden tussen een SUV en een stationcar en dat verklaart waarom de auto zo ruim is. Van de SUV heeft de Jogger de hoogte en van de stationcar de doorgetrokken daklijn.

De testauto is een "Extreme"-uitvoering die er met de donkergroene lak en accenten in koperkleur zeer goed uitziet. Zwarte stootranden rondom, zwarte dakdragers en zwarte velgen zorgen voor een avontuurlijke uitstraling. De Jogger heeft misschien niet het meest verfijnde ontwerp op de markt, maar juist in de Extreme-uitvoering is dat alleen maar een voordeel omdat het ruige karakter wordt versterkt.

Uitrusting

Ook binnenin straalt de Jogger eenvoud, maar zeker geen armoede uit. Opnieuw komen de koperkleurige accenten terug en dat zorgt samen met een fraaie stoffen band over het dashboard voor een heel eigen uitstraling. Daarbij worden functionaliteit en een lage prijs steeds als uitgangspunt genomen. De uitrusting omvat daarom alles wat nodig is, maar absoluut geen innovatie of overdaad. Ondanks alle eenvoud is tijdens de testperiode geen enkele voorziening gemist. De sleutelvrije toegang, weergave van Apple CarPlay, dodehoekdetectie en camera achterop werden als uiterst zinvol en niet als overbodig ervaren.

Dacia's optionele infotainment-systeem (audio, communicatie en navigatie) bedient zich van veel simpelere vormgeving dan gebruikelijk. Toch zijn alle basisfuncties aanwezig. Bovendien: dankzij de eenvoudige opzet is de bediening zelfs eenvoudiger, waardoor menigeen er ook meer uithaalt! Het platte, schelle geluid van het audiosysteem zorgt ervoor dat niet kan worden genoten van muziek. Gesproken woord (nieuws, podcasts) wordt juist extra duidelijk weergegeven.

Ruimte en slaappakket

Het unieke kenmerk van de Dacia Jogger is de enorme binnenruimte. Die is voorin goed, waarbij de iets hogere zit voor een eenvoudige instap zorgt. De achterbank staat iets hoger dan de voorstoelen voor beter zicht en om ervoor te zorgen dat de passagiers niet onderuit, maar rechtop gaan zitten. Daarmee wordt de hoogte van de Jogger optimaal benut en is zelfs plek voor een derde zitrij. Hier kunnen volwassenen daadwerkelijk zitten, terwijl veel grotere (en duurdere!) zevenzitters op de derde zitrij vaak alleen voldoende ruimte bieden voor kinderen.

„Ondanks het feit dat alle voorzieningen op maat zijn gemaakt voor de Jogger, misbruikt Dacia zijn monopoliepositie niet door er een woekerprijs voor te vragen“

Wanneer wordt gekozen voor het "slaap pakket", dient de derde zitrij te worden verwijderd. Op de plek daarvan wordt met spanbanden een grote kist vastgezet (is te verwijderen!). Deze kist heeft een inhoud van 220 liter. Een deel daarvan wordt gebruikt voor een tent plus accessoires, waardoor de Jogger nu nog hoogstens de bagage van twee personen kan vervoeren.

Nadat de achterbank is opgeklapt en de voorstoelen helemaal naar voren zijn geschoven, kan een ingenieuze constructie worden uitgeklapt. Hierop kan vervolgens de bijgeleverde matras worden geplaatst om een bed te vormen dat zo'n 190 cm lang is. Dankzij opnieuw een slimme constructie is het bed breder bij de schouders (130 cm), waardoor het comfortabel is voor één persoon en net voldoende voor twee. Het opzetten van het bed vraagt de eerste keer even studie, maar kan daarna in minder dan vijf minuten worden opgezet. Alhoewel de lengte en de breedte als voldoende zijn ervaren, is het belangrijk om te weten dat de hoogte gering is. Het bed ligt niet op de laadvloer, maar hoog in de auto en daarom is er slechts 60 cm ruimte tussen matras en dak. Wie zich onprettig voelt in kleine ruimtes kan dit als bezwaarlijk ervaren.

Als uitbreiding van het slaappakket kan ook een tent worden besteld. Die heeft een extra opening, zodat deze aan de achterkant van de Jogger kan worden bevestigd. De tent is ongeveer even lang als de auto, waardoor de ruimte verdubbelt. Zo ontstaan een "huiskamer" of extra slaapplaatsen. De tent is heel wat minder makkelijk op te zetten dan het bed achterin de auto, mede omdat de instructies op zijn zachtst gezegd summier zijn. Net als bij veel andere tenten zijn de meegeleverde haringen erg klein, daarom is het aan te raden die nog voor vertrek te vervangen door grotere exemplaren. Houdt er bovendien rekening mee dat de bevestiging aan de auto uiterst eenvoudig is. Deze (voor)tent is absoluut niet bedoeld voor gebruik onder extreme weersomstandigheden. Met andere woorden: de Jogger met slaappakket is bedoeld voor vakanties en niet voor expedities.

LPG, benzine of hybride

Wie voordelig wil kamperen, wil natuurlijk ook voordelig reizen. Daarom is de Jogger behalve met een conventionele benzinemotor ook leverbaar als hybride en LPG-versie. De hybride heeft een eigen testverslag, daarom is voor deze gelegenheid de "ECO-G" ofwel LPG-variant gekozen. Omdat de LPG-installatie door de fabriek is ingebouwd, is de tank onzichtbaar en is de weergave van het brandstofniveau geïntegreerd in de standaard boordcomputer.

Om tot een lage prijs te komen wordt de Jogger aangedreven door dezelfde 1.0 liter driecilinder motor die in andere modellen is te vinden. Dit is een moderne krachtbron met start/stop-systeem, schakelindicator en zesbak. Echter, voor deze grote Jogger is de "TCe 100" eigenlijk een maatje te klein. Daarom moet uiterst voorzichtig worden omgesprongen met het koppelingspedaal (alleen de hybride is er als automaat) en is een kalme rijstijl de enige optie. De motor loopt merkbaar iets minder soepel op LPG dan op benzine. Wanneer de motor echt goed is warmgereden, gaat deze met meer gemak presteren. Wat blijft is een fluittoon die afhankelijk van het toerental meer of minder hinderlijk is.

Na een korte vakantie waarbij voornamelijk op de snelweg is gereden kwam het verbruik op LPG uit op 8.2 liter per 100 km. Op benzine was dat 5.3 liter per 100 km. Let op dat de LPG vulopening een zogenaamde Italiaanse aansluiting gebruikt. Daarom is in Nederland altijd een verloopstuk nodig en dat maakt het tanken onnodig omslachtig.

Weggedrag

De Jogger is iets hoger dan een conventionele stationcar en daarbij hoort ook een iets grotere bodemvrijheid. Dat is handig op een onregelmatig grasveld op de camping, maar het zorgt ook voor een hoger zwaartepunt. Toch heeft de Jogger in de praktijk een prima weggedrag. Op dit punt is zelfs het minst merkbaar dat dit een voordelige auto is. Alhoewel de Jogger absoluut geen sportieve of interessante auto is om te rijden, is het weggedrag veilig en het comfort goed.

Ook goed om te weten: dankzij de doordachte constructie zorgde de "kampeeruitrusting", ondanks alle beweegbare delen, niet voor rammels of bijgeluiden. Ook van het extra gewicht van 50 kg is in de praktijk niets merkbaar. De wegligging van de Jogger is daarom veruit superieur aan die van een grote, hoge bus die is verbouwd tot kampeerwagen.

Conclusie

De Dacia Jogger was al met afstand de ruimste en ook nog eens de voordeligste auto in zijn klasse. Maar is de Jogger zo ruim dat hij ook dienst kan doen als kampeerwagen? Na een korte vakantie in eigen land is het antwoord: ja, tot op zekere hoogte.

Uiteraard is de Jogger geen complete kampeerauto met bed, douche, keuken en huiskamer. Dankzij een goede basis en een slim opgezette uitbreiding biedt de Jogger wel een weerbestendige slaapplaats die bovendien in luttele minuten beschikbaar is. Dat wordt gecombineerd met het comfort, de wendbaarheid en het verbruik van een doorsnee personenauto. Het opzetten van de optionele (voor)tent kost de nodige tijd, maar vergroot de leefruimte aanzienlijk. Ondanks het feit dat alle voorzieningen op maat zijn gemaakt voor de Jogger, misbruikt Dacia zijn monopoliepositie niet door er een woekerprijs voor te vragen. Zo worden reis en verblijf ineens een stuk goedkoper en dat is echt kamperen met Dacia!

plus Zeer ruim

Slim slaap-pakket

Heel veel waar voor zijn geld min Schel geluid audiosysteem

Hinderlijke fluittoon van motor

LPG-installatie heeft niet-Nederlandse aansluiting (verloopstuk vereist)