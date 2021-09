Cupra toont Tavascan Extreme E Concept

7 september 2021 | CUPRA toont de Tavascan Extreme E Concept op de IAA Mobility 2021. De volledig elektrische offroader vormt de opmaat naar de volgende fase in het Extreme E-avontuur van CUPRA. De concept car is ook een vingeroefening voor het design dat CUPRA gaat gebruiken voor het toekomstige CUPRA Tavascan SUV productiemodel. Deze tweede 100% elektrische auto van CUPRA komt in 2024 op de markt.

De CUPRA Tavascan Extreme E Concept integreert een volledig nieuw koetswerkdesign met 100% CUPRA-DNA en een eigen benadering van natuurlijk materiaalgebruik. Het materiaal dat CUPRA gebruikt is volgens de fabrikant duurzamer, nog beter te repareren en makkelijker aan te passen.

Het ontwerp van de voor- en achterkant is aanzienlijk veranderd ten opzichte van de e-CUPRA ABT XE1 die nu racet in het eerste seizoen van Extreme E. LED-technologie biedt meer vrijheid om een auto met CUPRA-DNA te produceren; de koplampen in drie driehoekige groepen aan weerszijden zorgen voor een imposantere uitstraling. Door zoveel mogelijk van de carrosseriestructuur uit vlasvezels te maken, is het nu mogelijk om veel koolstofvezelcomponenten te vervangen. Daardoor wordt de impact van de auto op het milieu verminderd. Onderdelen uit vlasvezels doen geen afbreuk aan de prestaties; het materiaal kan op dezelfde manier worden bewerkt, waarbij dezelfde vormen worden gerealiseerd die de ingenieurs voor ogen hadden. Het is ook een technologie die gemakkelijk is te gebruiken bij de bouw vanproductieauto's.

De CUPRA Tavascan Extreme E Concept is uitgerust met een accupakket van 54 kWh dat achter de cockpit is geplaatst voor een betere gewichtsverdeling. De racer accelereert in ongeveer vier seconden naar de 100 km/u, wat voldoet aan de voorschriften van deze raceklasse.

CUPRA maakt vanaf het begin deel uit van Extreme E en was het eerste automerk dat zijn deelname aan de raceklasse met elektrische offroaders aankondigde. Voor dit kampioenschap bundelde CUPRA de krachten met ABT Sportsline als belangrijkste partner van het team.

