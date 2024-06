Cupra maakt prijs Tavascan bekend

In het kenmerkende sharknose-front zijn scherp gelijnde Matrix LED-lichtunits opgenomen. Het driehoeksdesign ervan komt ook terug in de recent vernieuwde Leon en Formentor én in de toekomstige modellen van het merk. Daarbij is de Tavascan de eerste CUPRA met zowel voor als achter een verlicht merklogo. Andere blikvangers zijn de daklijn en de voor- en zijramen die optisch één geheel vormen. In de LED-verlichting aan de achterzijde is eveneens het driehoekspatroon geïntegreerd. Standaard staat de Tavascan op 19 inch lichtmetalen velgen en de topuitvoering op 21 inch exemplaren.

In het interieur van de Tavascan is de 'Spine' als een soort ruggengraat van de auto het beeldbepalende element. Hij vormt een verbinding tussen de middenconsole en het dashboard met groot (15 inch) centraal display. De buitenste elementen van de Spine leggen de connectie met de voorportieren. Een ander kenmerk van het interieur is de indirecte verlichting in de portieren, die als het ware door de bekleding heen schijnt en voor een bijzondere lichtambiance zorgt.

De CUPRA Tavascan is te bestellen met een keuze uit twee aandrijflijnen. De achterwielaangedreven Business en Adrenaline beschikken over een 210 kW / 286 pk sterke elektromotor. Het topmodel, de Tavascan VZ Adrenaline, heeft op elke as een eigen elektromotor en beschikt daarmee over vierwielaandrijving. Het systeemvermogen van 250 kW / 340 pk maakt een acceleratie van 0-100 km/u in 5,6 seconden mogelijk. In alle versies is de topsnelheid begrensd tot 180 km/u

Elke Tavascan heeft een 77 kWh accupakket. De versies met achterwielaandrijving tekenen daarmee voor een theoretische actieradius van 568 kilometer (VZ Adrenaline: 514 km). Snelladen kan met maximaal 135 kW. Voor alle versies geldt dat het opladen van de accu van 10 tot 80% onder ideale omstandigheden circa 28 minuten duurt. Zeven minuten snelladen volstaat dan om de actieradius met 100 kilometer te verlengen.

Van Business tot VZ Adrenaline

De Tavascan Business (210 kW/286 pk) is leverbaar vanaf € 49.990. Deze heeft onder meer 19 inch lichtmetalen velgen, LED Matrix-verlichting, kuipstoelen voorin, een infotainment-/navigatiesysteem met 15 inch touchscreen, een elektrisch bedienbare achterklep met voetbediening en de inparkeerhulp met geheugenfunctie (Trained Park Assist).

De Tavascan Adrenaline is leverbaar vanaf € 56.490. Hij heeft dezelfde aandrijflijn als de Business en biedt 21 inch lichtmetalen velgen, een glazen panoramadak, het Sennheiser Sound Pack met 10 speakers en subwoofer, elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen met geheugenfunctie en een 360 graden camera inclusief achteruitrijcamera.

De Tavascan VZ Adrenaline heeft dezelfde uitrusting, maar dan in combinatie met de krachtigste aandrijflijn (250 kW / 340 pk) en vierwielaandrijving. Dit topmodel uit de reeks is er vanaf € 62.990.