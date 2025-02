Cupra Tavascan

Cupra Tavascan nu ook als Essential

20 februari 2025 - De CUPRA Tavascan is vanaf nu beschikbaar in een nieuwe instapversie: de Tavascan Essential. De CUPRA Tavascan Essential is per direct bestelbaar vanaf 44.990 euro. Naast de introductie van de Essential debuteert ook de nieuwe kleur Century Bronze Matt in het gamma, die exclusief is voorbehouden aan de Adrenaline en VZ Extreme. Waarmee kopers hun Tavascan een extra unieke uitstraling kunnen geven.