Vijf EuroNCAP sterren voor Cupra Tavascan

In de CUPRA Tavascan is een groot aantal (verplichte) rijhulp- en veiligheidssystemen geïntegreerd, die allemaal ontworpen zijn om inzittenden en kwetsbare weggebruikers te beschermen. Een reeks systemen aan boord helpt de bestuurder alert te blijven, waaronder verkeersbordherkenning, Predictive Adaptive Cruise Control, intelligente snelheidsaanpassing, side assist, rijstrookassistent en vermoeidheidsdetectie. Andere systemen - zoals Front Assist, met uitwijkondersteuning en afslagassistent - voorkomen of beperken mogelijke schade in een noodsituatie en houden andere weggebruikers zoals auto's, voetgangers en fietsers in de gaten.

Met de introductie van de actieve motorkap is de CUPRA Tavascan tegelijkertijd ook ontworpen om de impact op externe weggebruikers te helpen minimaliseren. Bij een dreigende aanrijding met een kwetsbare weggebruiker beweegt het achterste deel van de motorkap automatisch omhoog. Deze actie vergroot de afstand tussen de motorkap en de harde vaste delen, waardoor er bij een botsing meer ruimte ontstaat voor gecontroleerde vervorming. Dankzij extra demping helpt het systeem de ernst van hoofdletsel te verminderen.

Het gebruik van deze veiligheidssystemen is de reden waarom de CUPRA Tavascan zo hoog scoort op elk van de vier individuele testonderdelen van Euro NCAP: inzittende volwassenen (89%), inzittende kinderen (86%), kwetsbare weggebruikers (80%) en veiligheidsassistentie (79%).