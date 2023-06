Nieuwe basis-uitvoeringen voor Cupra Born

Cupra Born privé leasen?

Dat kan! Vanaf € 589,-

De nieuwe Impulse-uitvoering beschikt over 18 inch lichtmetalen velgen (Cyclone Grey) en kuipstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen. In de kenmerkende 'sharknose' valt Full LED-verlichting in signature-vorm op. De achterste ruiten zijn donker getint, het stuur is verwarmd en parkeersensoren voor en achter maken parkeren makkelijk. De blikvanger in het interieur is het multimediasysteem met het grote (30,4 cm) touchscreen en (online) smartphone-functies, Apple CarPlay en Android Auto.

Met een vanafprijs van 39.990 euro is de CUPRA Born nu bereikbaarder, mede omdat hij in aanmerking komt voor de SEPP-subsidie van 2.950 euro. Daardoor is hij inclusief subsidie te rijden vanaf 37.040 euro.

De Born Edition is de tweede nieuwkomer in het gamma. Voor een meerprijs van 2.000 euro ten opzichte van het nieuwe basismodel biedt hij een navigatiesysteem en rijassistentiesystemen zoals de Predictive Adaptive Cruise Control, Pre-Crash (de proactieve inzittendenbescherming). Ook inbegrepen zijn een achteruitrijcamera, grootlichtassistent en verkeersbordherkenning.

De CUPRA Born Edition is leverbaar vanaf 41.990 euro. De nieuwe uitvoeringen van de CUPRA Born zijn vanaf 1 juni te bestellen, leveringen starten in september.