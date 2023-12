Cupra verlaagt prijs Born opnieuw

Voor 2024 ziet het Born-gamma er net even anders uit. Afgezien van de Impulse krijgen alle CUPRA Born-modellen voortaan standaard de extra krachtige 170 kW / 231 pk elektromotor. Die elektromotor wordt standaard geleverd in combinatie met het 58 kWh-accupakket, dat goed is voor een theoretisch bereik tot 421 kilometer. De Born Business en Born Performance zijn er optioneel met het 77 kWh-accupakket, voor een theoretische actieradius tot 550 kilometer.

De Born Essential en Born Business profiteren van een completere uitrusting. Zo heeft de Born Essential, die leverbaar is vanaf € 38.990 (€ 36.040 met SEPP-subsidie), alle voorzieningen van de Impulse plus 19 inch lichtmetalen velgen, keyless entry, stoelverwarming, verlichte portiergrepen, de CUPRA-knop en de rijmodusknop op het stuur plus een draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons.

De Born Business is bedoeld voor de zakelijke rijder. Hij is er vanaf € 39.990. Voor een meerprijs van maar € 1.000 ten opzichte van de Born Essential biedt hij extra's, zoals een navigatiesysteem met 30,48 cm touchscreen, een achteruitrijcamera en een alarmsysteem. Ook predictive adaptive cruise control, grootlichtassistent, verkeersbordenherkenning en Pre-Crash zijn dan aan boord. De Born Business heeft een fiscale waarde van € 38.885. De Born Business met 77 kWh accupakket is er vanaf € 46.990.

Door zijn sterk aangescherpte prijs (nu vanaf € 45.990) komt de CUPRA Born Performance voor particulieren voor het eerst ook in aanmerking voor de SEPP-subsidie. Na aftrek van de SEPP-ondersteuning is hij te rijden vanaf € 43.040. De standaarduitrusting omvat onder meer elektrisch verstelbare stoelen voorin, inclusief massagefunctie, Dinamica Granite Grey bekleding (suede look), adaptieve schokdempers, extra brede 20 inch lichtmetalen velgen, 360 graden camera, dodehoeksensor, Trained Park Assist en het BeatsAudio systeem met tien speakers en 395W-versterker.

De Born Copper Edition heeft meer aan boord. Naast de luxe van de Born Performance biedt hij specifieke 20 inch lichtmetalen velgen, een panoramisch glazen dak, een geluidsisolerende voorruit en een augmented reality head-up display. In combinatie met zijn aangescherpte vanafprijs van € 48.990 is ook deze Born aantrekkelijker dan voorheen.