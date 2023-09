Cupra verlaagt prijs Born

Met een vanafprijs van € 39.990 (€ 37.040 inclusief SEPP-subsidie) voor de Impulse-uitvoering was dat de CUPRA Born instapper. Deze versie combineert de kracht van de 150 kW / 204 pk sterke elektromotor met een theoretisch bereik van 426 kilometer van een 58 kWh groot accupakket.

Nu maakt CUPRA de Born bereikbaarder door de meest krachtige versies, voorzien van de 170 kW /231 pk sterke elektromotor en naar wens het 58 kWh of 77 kWh accupakket, scherper in de markt te zetten. Daarbij loopt het voordeel op tot € 4.000. Concreet betreft de prijsverlaging de Adrenaline-, Performance- en Copper Edition-versies in combinatie met deze sterkste krachtbron. Daarmee zijn ze nu al leverbaar vanaf:

Born Adrenaline (170 kW/231 pk, 58 kWh): € 43.990 (€ -3.500)

Born Performance (170 kW/231 pk, 58 kWh): € 46.990 (€ -4.000)

Born Copper Edition (170 kW/231 pk, 58 kWh): € 49.990 (€ -4.000)

Born Adrenaline (170 kW/231 pk, 77 kWh): € 49.990 (€ -2.000)

Born Performance (170 kW/231 pk, 77 kWh): € 52.990 (€ -2.500)

Dankzij deze prijsverlaging komt naast de CUPRA Born Impulse en Edition nu ook de extra sportieve CUPRA Born Adrenaline met zijn 170 kW / 231 pk in aanmerking voor de SEPP-subsidie van € 2.950. Daarmee is deze versie nu te rijden vanaf € 41.040.