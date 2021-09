CUPRA start productie Born

28 september 2021 | CUPRA is in het Duitse Zwickau gestart met de serieproductie van zijn eerste volledig elektrische auto, de CUPRA Born. CEO Wayne Griffiths en bestuursleden van de onderneming bezochten Europa's grootste fabriek voor elektrische auto's om dit voor CUPRA bijzondere moment bij te wonen. Vanaf november 2021 maken de eerste CUPRA's Born hun opwachting in Nederland.

De productie van de CUPRA Born markeert de start van een nieuw tijdperk voor het merk, dat recent tijdens de IAA Mobility in München een elektro-offensief aankondigde en de ambitie uitsprak om tegen 2030 een volledig elektrisch automerk te zijn.

"Met zijn sportieve looks en electrifying performance staat de Born symbool voor de transformatie van onze onderneming en de start van CUPRA's elektro-offensief. De productie van onze eerste 100% elektrische auto in Zwickau biedt ons de mogelijkheid om waardevolle ervaring op te doen, met het oog op onze intenties om vanaf 2025 in Barcelona elektrische auto's te gaan produceren. Onze ambitie is om in Spanje meer dan 500.000 elektrische stadsauto's per jaar te gaan bouwen voor de diverse merken van de Volkswagen Groep," verklaart Wayne Griffiths.

In Nederland is de Born inmiddels te bestellen via cupraofficial.nl. De Born trapt af met een 58 kWh-accupakket en een 150 kW/204 pk sterke elektromotor. Daarbij is er keuze uit vier luxe One editions. De CUPRA Born Business One is er vanaf € 37.990 of via private lease vanaf € 529 (48 maanden, 10.000 km per jaar) per maand. Zakelijke rijders die nog dit jaar instappen, profiteren van 12% bijtelling over de eerste € 40.000 van de fiscale waarde, die in het geval van de Born Business One en Adrenaline One onder deze grens ligt. De levering van de Born start in november 2021.

De oriëntatie en aanschaf van een nieuwe CUPRA verloopt in Nederland geheel online via www.cupraofficial.nl, ondersteund door enkele CUPRA Garages en Proefrit Centra waar de modellen en het merk ook fysiek te beleven zijn.

