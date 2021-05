Cupra introduceert Born

25 mei 2021 | Met de Born heeft CUPRA zijn eerste volledig elektrisch aangedreven auto aan de wereld gepresenteerd. Nog dit jaar maakt de CUPRA Born zijn opwachting in Nederland, vanaf juni is hij te reserveren op de website CupraOfficial.nl.

De voorzijde dankt zijn 'shark nose look' aan de sterk oplopende motorkap en scherp gelijnde, vlakke full LED-lichtunits. Ook accenten in koperkleur, zoals de omlijsting van de centrale luchtinlaat, de afwerking van de velgen en de logo's, zijn typisch CUPRA. En profil lijkt het dak van de Born te zweven. Dit komt vooral door de contrastkleur van de C-stijl. De grote achterspoiler sluit hier fraai op aan. Ook de full LED-achterlichtunits - die onderling verbonden zijn door een LED-strip over de volledige breedte van de achterzijde - zijn blikvangers.

Rijplezier begint met een goede zit. Daarom heeft de CUPRA Born standaard sportieve kuipstoelen. Deze zijn gedeeltelijk bekleed met het duurzame SEAQUAL Yarn stof. De basis voor dit materiaal is plastic dat is verzameld uit zeeën, oceanen en rivieren. Ook het multifunctionele sportstuur is typisch CUPRA. Natuurlijk is het interieur volledig gedigitaliseerd. Via het centrale 'zwevende' touchscreen (12 inch) zijn veel functies te bedienen. De naar eigen wens in te stellen Digital Cockpit geeft (rij)informatie weer en het augmented reality head-up display laat de echte en de digitale wereld samensmelten door informatie direct in het zicht van de bestuurder op de voorruit én daarmee optisch op de weg te projecteren.

Dankzij de lange wielbasis (2.767 mm) en bijvoorbeeld het ontbreken van een transmissietunnel is het interieur van de CUPRA Born relatief ruim. De kleurstelling versterkt het ruimtelijke effect. Ook voor bagage is er ruimte. Met de achterbank in normale positie is een laadvolume van 385 liter beschikbaar.

De Born is het eerste 100% elektrisch aangedreven model van het sportieve merk. De Born is leverbaar met een keuze uit twee elektromotoren. De basisversie heeft een vermogen van 110 kW / 150 pk (maximaal koppel: 310 Nm) en daarnaast is er een uitvoering met 150 kW / 204 pk (eveneens 310 Nm). Voor liefhebbers van prestaties is er (vanaf 2022) het e-Boost Performance-pakket, dat het vermogen 'boost' tot maximaal 170 kW / 231 pk. In combinatie met het 77 kWh accupakket vergt de sprint van 0-100 km/u dan 7,0 seconden en bedraagt de theoretische actieradius 540 kilometer. Met het 58 kWh accupakket is een 0-100-tijd van 6,6 seconden haalbaar. De theoretische actieradius bedraagt 420 km. De Born wordt in 2022 ook leverbaar met een 45 kWh accupakket.

Bij een 125 kW snellaadpunt volstaat 7 minuten laden om de CUPRA Born 100 kilometer extra actieradius te geven. Het opladen van de watergekoelde lithium-ion batterij van 5-80% duurt hiermee 35 minuten. Het laadproces is via de My CUPRA app - op afstand - aan te sturen.

In de Born bevindt het accupakket zich in de bodem van de auto. Dit vertaalt zich in een laag zwaartepunt en een ideale (50:50) gewichtsverdeling. Samen met een onderstel met een multilink achterwielophanging en achterwielaandrijving claimt die combinatie een zeer sportief weggedrag en rijplezier. En die zijn ook nog eens naar wens te fijn te regelen: Dynamic Chassis Control (DCC) biedt keuze uit de rijstanden Range (optimale efficiency), Comfort, Individual en CUPRA. Ook progressive steering en de sportmodus van het ESC-stabiliteitscontrolesysteem dragen bij aan het sportieve CUPRA-gevoel. Afhankelijk van de uitvoering heeft de Born 18, 19 of 20 inch velgen.

De meeste dagelijkse remacties (vertraging tot 0,3 g) worden uitgevoerd door de elektromotor. De energie die daarbij vrijkomt, wordt omgezet in elektriciteit waarmee de accu wordt geladen. Dit systeem beperkt tevens slijtage van het remsysteem.

De Born is 100% connected. Met het Wireless Full Link-systeem zijn smartphones draadloos te koppelen, zodat Apple CarPlay en Android Auto gebruikt kunnen worden. Opladen van smartphones geschiedt in de Born eveneens draadloos. Veel functies zijn te bedienen via het grote, centrale touchdisplay. Voor klimaat- en soundfuncties zijn er 'sliders'. Daarnaast luistert de CUPRA Born simpelweg naar debestuurder: via het gesproken commando 'Hola, Hola' wordt de stembediening geactiveerd.

CUPRA CONNECT brengt veel online functies onder handbereik en met de My CUPRA app is naast het laadproces ook de airconditioning - op afstand - aan te sturen. Bestemmingen kunnen eveneens via de app naar de auto worden gestuurd.Het navigatiesysteem kiest altijd de beste route dankzij slimme online verkeersinformatie. Natuurlijk laat het ook laadstations op de route zien.

De Predictive Adaptive Cruise Control maakt gebruik van route- en GPS-gegevens. Zo kan het de snelheid van de auto automatisch aanpassen bij bochten, rotondes, kruisingen, wegwerkzaamheden of op trajecten met een snelheidslimiet. Travel Assist maakt het leven van de bestuurder nog makkelijker. Dit systeem zorgt automatisch voor een vellige afstand tot voorliggers en houdt de auto netjes tussen de wegmarkeringen. Side & Exit Assist helpen de dode hoek opheffen door akoestische en visuele signalen te geven bij mogelijk gevaar. Emergency Assist kan de auto automatisch tot stilstand brengen in een noodsituatie. Maar de Born is en blijft een CUPRA: alle systemen functioneren zodanig dat de bestuurder altijd het gevoel van controle behoudt.