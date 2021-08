CUPRA Born nu te bestellen

6 augustus 2021 | De Born, het eerste volledig elektrische model van het Spaanse performancemerk CUPRA, is per direct te bestellen via cupraofficial.nl. De Born trapt af met een 58 kWh-accupakket en een 150 kW / 204 pk sterke elektromotor. Daarbij is er keuze uit vier One editions. De CUPRA Born Business One is er vanaf 37.990 euro of via private lease vanaf 529 euro per maand. De levering van de Born start in oktober 2021.

Nederland is één van de eerste landen waar de elektrisch aangedreven CUPRA Born leverbaar wordt. CUPRA trapt af met vier One editions. De Born One edition heeft dankzij de 58 kWh accu een theoretische actieradius van 421 km. Met de 120 kW snellaadmogelijkheid krijgt de Born snel weer nieuwe energie.

De CUPRA Born Business One zet de toon. Deze uitvoering heeft naast Full LED-verlichting, sportstoelen en een sportstuur bijvoorbeeld 18-inch lichtmetalen velgen 'Dark Shadow', de Virtual Cockpit, een navigatie-, radio- en mediasysteem met groot 12inch touchscreen inclusief CUPRA CONNECT en Apple CarPlay en Android Auto. Ook inbegrepen zijn stoel- en stuurverwarming, een achteruitrijcamera, de predictive adaptive Cruise Control en parkeersensoren voor en achter. De Born Adrenaline One, Born Performance One en Born Copper Edition One bieden meer luxe- en designitems. De One editions van de CUPRA Born zijn alleen dit jaar leverbaar.

Net als andere CUPRA-modellen is de Born alleen online samen te stellen en te bestellen. Klanten kunnen daarbij ondersteuning krijgen van een CUPRA Specialist. De Born Business One is er vanaf € 37.990. De prijsstappen naar de volgende uitvoeringen bedragen telkens € 3.000. Zo is de Born Adrenaline One er vanaf € 40.990 en de Born Performance One vanaf € 43.990. Topmodel Born Copper Edition One is leverbaar vanaf € 46.990.

Elk exemplaat wordt standaard geleverd met twee jaar volledige fabrieksgarantie en acht jaar fabrieksgarantie op de hoogvoltaccu (of maximaal 160.000 km). Ook het onderhoud en de wettelijke voorgeschreven APK-keuringen zijn tot en met de eerste vijf jaar all inclusive. Daarbij is er de CUPRA Valet Service. Dit staat voor gratis haal- en brengservice én vervangend vervoer bij onderhoud en reparatie.

