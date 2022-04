Cupra Born nu ook in Performance-uitvoering

Per direct zijn de nieuwe e-boost-versies van de CUPRA Born te bestellen. Deze extra potente variant van de Born Adrenaline, Performance en Copper Edition met het 58 kWh accupakket is goed voor een piekvermogen van 170 kW / 231 pk. Dit vermogen is beschikbaar in de CUPRA rijmodus, die via de CUPRA-knop op het stuur geselecteerd kan worden. Dankzij e-boost sprint de Born in 6,6 seconden van 0-100 km/u, 0,7 seconde sneller dan de reguliere 150 kW / 204 pk-variant. Die prestaties combineert deze Born met een theoretisch bereik van 418 kilometer (WLTP).

Met de beschikbaarheid van de nieuwe e-boost-versies, die vanaf medio 2022 ook te combineren zijn met het 77 kWh accupakket, brengt CUPRA nu een nadrukkelijk onderscheid aan in het gamma. Van de vijf Born-uitvoeringen krijgen de Born Essential en Born Business met het 58 kWh accupakket standaard 150 kW / 204 pk, terwijl de 170 kW / 231 pk versie is voorbehouden aan de Born Adrenaline, Performance en Copper Edition met hetzelfde 58 kWh accupakket.

Uiterlijk onderscheiden deze laatste drie zich ook door forse lichtmetalen velgen. De Adrenaline staat standaard op 19 inch lichtmetaal, terwijl de Born Copper Edition en Born Performance af-fabriek 20 inch lichtmetalen velgen krijgen. De Performance combineert die 20 inch velgen bovendien met extra brede banden.

Andere voorzieningen waaraan de Born Adrenaline, Performance en Copper Edition zijn te herkennen, zijn een navigatiesysteem met een groot 12 inch touchscreen, een multifunctioneel en verwarmbaar stuurwiel met start- en CUPRA-knop, stoelverwarming en een BeatsAudio audiosysteem met tien speakers en een 370W versterker.

De e-boost-versies van de CUPRA Born zijn per direct te bestellen. Prijzen beginnen bij € 44.990 voor de Born Adrenaline; de Born Performance is er vanaf € 47.990, terwijl de vanafprijs van de Born Copper Edition € 50.990 bedraagt.

De CUPRA Born (Essential, met 150 kW / 204 pk) is er vanaf € 39.990. Elke CUPRA Born wordt standaard geleverd met 2 jaar volledige fabrieksgarantie, 8 jaar (of 160.000 km) garantie op het accupakket en 4 jaar CUPRA Valet Service inclusief een gratis haal- en brengservice bij onderhoud en reparatie. Ook zijn de door CUPRA voorgeschreven onderhoudsinspecties en de wettelijke APK-keuring voor een periode tot en met 7 jaar inbegrepen, uit te voeren door een erkende Nederlandse CUPRA servicepartner naar keuze.