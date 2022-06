Cupra Born krijgt 77 kWh batterij

De CUPRA Born met deze combinatie van e-boost elektromotor en 77 kWh accupakket is leverbaar als Adrenaline, Performance en Copper Edition. Alle uitvoeringen zijn vierzitters, met twee individuele zitplaatsen achterin. De opvallende lichtmetalen velgen (19 inch voor de Adrenaline, 20 inch voor de Performance en Copper Edition) onderstrepen samen met het 'shark nose' front, de diffuser achter en de dakspoiler het sportieve karakter.

Elke uitvoering heeft standaard de virtual cockpit, een navigatiesysteem met een 12 inch touchscreen, CUPRA CONNECT, een multifunctioneel, elektrische verwarmbaar stuur met start- en CUPRA-knop, stoelverwarming en een BeatsAudio audiosysteem met tien speakers en een 370W versterker.

De 170 kW/231 pk sterke CUPRA Born met het 77 kWh accupakket is er als Adrenaline vanaf € 49.990. De Performance-uitvoering is er vanaf € 52.990 en de Copper Edition vanaf € 55.990. Twee jaar volledige fabrieksgarantie is standaard, evenals acht jaar garantie op het accupakket (maximaal 160.000 km) en tot wel zeven jaar onderhoud en APK. Ook vier jaar CUPRA Valet Service is inbegrepen. Dat betekent dat de auto wordt gehaald en weer wordt teruggebracht bij onderhoud of reparatie. De eigenaar krijgt dan bovendien gratis vervangend vervoer aangeboden.