CUPRA Born kost 37.990 euro

23 juni 2021 | Nederland is één van de landen wereldwijd waar de elektrische CUPRA Born nog dit jaar leverbaar wordt. Per direct is de CUPRA Born op cupraofficial.nl te reserveren als CUPRA Born One, waarvan een beperkt aantal exemplaren nog dit jaar in ons land de weg op gaat. Dit bijzondere model is voorzien van het 58 kWh accupakket, een 150 kW / 204 pk sterke elektromotor én een extra complete uitrusting. De CUPRABorn One is leverbaar in vier uitvoeringen, vanaf 37.990 euro. Snelle zakelijke beslissers rijden de CUPRA Born zo nog vijf jaar lang met 12% fiscale bijtelling.

De volledig elektrische CUPRA's Born One hebben een elektromotor met een vermogen van 150 kW / 204 pk die deachterwielen aandrijft. Samen met het sportonderstel, lage zwaartepunt en de perfecte gewichtsverdeling claimt die combinatie sportieve prestaties en een dynamisch karakter. Dankzij standaard kuipstoelen en het multifunctionele CUPRA sportstuur kan de bestuurder die sportiviteit nog beter ervaren. Het 58 kWh accupakket is goed voor een theoretische actieradius tot 420 km. Dankzij de snellaadmogelijkheid (120 kW) is elke reis na een laadstop weer voort te zetten.

De exclusieve CUPRA Born One-versies zijn alleen dit jaar in een beperkte oplage beschikbaar. De CUPRA Born Business One is het startpunt. Deze uitvoering heeft standaard onder andere 18 inch lichtmetalen velgen, Full LED verlichting, virtual cockpit, navigatiesysteem met 12 inch touchscreen, Apple CarPlay en Android Auto. Ook comfortfuncties zoals de achteruitrijcamera, verwarmbare stoelen en stuurwiel, parkeersensoren en Predictive Adaptive Cruise Control zijn standaard op de CUPRA Born. Daarnaast is er afhankelijk van smaak en voorkeur voor design en uitrusting keuze uit de Born Adrenaline One, Born Performance One en Born Copper Edition One. Vanafprijzen:

CUPRA Born Business One: € 37.990

CUPRA Born Adrenaline One: € 40.990

CUPRA Born Performance One: € 43.990

CUPRA Born Copper Edition One: € 46.990

De CUPRA Born One is per direct online te reserveren. Wie een CUPRA Born One reserveert, wordt uitgenodigd voor exclusieve voorbeschouwingen én proefritten. Vanaf deze zomer is de reservering voor hen bovendien als allereersten om te zetten in een concrete bestelling. De levering van de Born One vindt vervolgens nog dit jaar plaats. Dat betekent niet alleen snel genieten van elektrisch rijplezier, maar ook dat zakelijke rijders nog vijf jaar lang profiteren van het gunstige 12%-bijtellingstarief (16% vanaf 2022), waarbij ze 12% bijtellen over de eerste € 40.000 van de fiscale waarde.

Daarbij genieten zowel zakelijke als particuliere rijders standaard van Premium Service. De CUPRA Born wordt daarbij thuis opgehaald voor onderhoud en service en teruggebracht wanneer het hen uitkomt. Desgewenst inclusief een gratis vervangende auto. Daarbij kunnen CUPRA Born-rijders rekenen op persoonlijke support van een CUPRA Specialist: een personal assistant die makkelijk en direct bereikbaar is via telefoon, WhatsApp of online voor alle vragen, afspraken en contracten (aankoop/lease/onderhoud).

Dit jaar is de CUPRA Born uitsluitend leverbaar als exclusieve, gelimiteerde One. In 2022 volgt het reguliere gamma en bovendien wordt het aanbod dan uitgebreid met kleinere en grotere accupakketvarianten (45 kWh en 77 kWh) en een 110 kW/150 pk sterke elektromotor. Op dat moment wordt de 150 kW / 204 pk elektromotor ook leverbaar met de e-Boost Performance-functie, die het vermogen 'boost' tot maximaal 170 kW / 231 pk.

Cupra introduceert Born

25 mei 2021