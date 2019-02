Citroen toont Ami One Concept

19 februari 2019 | Citroën toont op de Autosalon van Genève 2019 de Ami One Concept. Citroën bedacht de Ami One Concept als een alternatief voor het openbaar vervoer (bus, tram, metro) en tweewielers (fiets, scooter of step). Met het ultracompacte 2-zits concept (2,5 m) kunnen inzittenden zich door het stadsverkeer bewegen en worden ze tegelijkertijd beschermd tegen de elementen. Toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar (of 14 in Frankrijk), richt de Ami One Concept zich op stadsbewoners met en zonder rijbewijs en met behoefte aan bewegingsvrijheid.

Ami One Concept is kubusvormig en ultracompact. Hij staat stevig op vier 18'' wielen (4-spaaks) en oogt veilig met zijn 2,5 meter lengte, 1,5 meter breedte en 1,50 hoogte. De Ami One Concept is 100% elektrisch en biedt daarmee toegang tot alle milieuzones tegen beperkte gebruikskosten. Hij is afgestemd op het stadsverkeer en rijdt tot 45 km/h zonder enige CO2 uit te stoten. Ami One Concept heeft een bereik van 100 km. De lithium-ion batterij ligt plat onder de vloer. Via een publieke laadpaal of een Wall box laad de batterij geheel op binnen 2 uur. Met behulp van een verlengsnoer kan de Ami One Concept ook worden aangesloten op een standaard stopcontact thuis.

Binnen in de Ami One Concept is het stil vanwege de 100% elektrische aandrijving. Veiligheid voor de omgeving is verzekerd via een geluidssysteem dat ontwikkeld is door de firma Start-Rec in samenwerking met Citroën. Het geluid dat de Ami One Concept maakt bij stationair draaien, weerspiegelt zijn hele karakter. Het geluid is analoog, geheel anders dan het digitale 'robot' cliché. Het onderscheidende geluid wordt gevormd door een serie geluiden die veranderen als de snelheid verandert, en is conform de Europese regelgeving die geldt sinds 1 januari 2019. Vanwege de veiligheid moet iedere elektrische auto voortaan bij traag rijden een kunstmatig geluid maken om voetgangers te waarschuwen van zijn komst.

De 100% connected Ami One Concept gebruikt de smartphone als mens/machine interface zodat er ontspannen kan worden gereden. Via een smartphone krijgt men toegang tot de Ami One Concept. Door het uitlezen van een QR-code wordt de auto ver- en ontgrendeld. De code zit op de aluminium steun van de portiergrepen. Zodra de bestuurder plaats heeft genomen wordt hem/haar gevraagd om de smartphone in de daarvoor bestemde houder te plaatsen. Zodra de smartphone in deze draadloze (inductie) oplader is geplaatst, kan de communicatie tussen de Ami One Concept en de gebruiker worden gestart. Afhankelijk van de gestarte app verschijnt de communicatie via tekstballonnetjes die geprojecteerd worden binnen het gezichtsveld van de bestuurder zoals bij headup displays. De interface in de Ami One Concept is een persoonlijke assistent die een verbeterde interactie met de bestuurder biedt. De interface werkt met twee knoppen op het stuur: één voor stembediening om de assistent aan te spreken en één voor een scrollmenu waarmee van de ene naar de andere app kan worden gescrolld.

Het instrumentenpaneel bestaat uit een 5 inch scherm dat uitsluitend nuttige informatie (snelheid, waarschuwing richtingaanwijzers) biedt. Grafisch wordt de informatie weergegeven in de kleuren van de interieurbekleding (Orange Mécanique en Out of the Blue) en door twee specifieke symbolen: het ene doet denken aan een hand, het tweede is technischer en verwijst naar de Ami One Concept-kubussen of naar de historische Chevrons, bijvoorbeeld bij de snelheidsmeter. De grafische interface is vermenselijkt en werkt met twee ogen om emoties over te brengen en een bijzondere dialoog te voeren met de gebruiker (waarschuwen, vragen stellen). Rechts van de bestuurdersplek zit een cilinder met daarop de startknop, de noodknop, de bediening van de automaat en een bluetooth box met volumeknop.

De Ami One Concept is eenvoudig te produceren. Dit conceptueel eenvoudige mobiliteitsobject biedt nieuwe mogelijkheden door de symmetrie in de onderdelen zoals: de identieke linker- en rechterportieren waardoor een nieuw toegangsconcept is ontstaan (tegengesteld aan bestuurderszijde voor een makkelijkere instap en klassiek aan de passagierszijde vanwege de veiligheid), de voor- en achterkant met dezelfde onderdelen tegenovergesteld geplaatst (onder bij voorkant en boven bij achterkant), de onderzijde van identieke bumpers (gedeeltelijk verborgen aan de voorzijde en geheel in het zicht voor bevestiging van het kenteken), diagonaal dezelfde zijschermen met stootblokken voor en achter, links en rechts dezelfde dorpels, de DRL en achterlichten die links en rechts uitwisselbaar zijn en identieke zijspiegels en portiergrepen. Ieder carrosseriedeel is sterk en makkelijk en degelijk te monteren.

Over ruimte en functionaliteit aan boord is opnieuw nagedacht. De ontwerpers van de Ami One Concept hebben bedacht dat ze de mogelijkheid van assymetrie voor de voorstoelen wilden bieden. De bestuurdersstoel staat op rails en de passagiersstoel heeft een vaste positie. Zo wordt er ruimte gewonnen bij de schouders en kunnen alle inzittenden makkelijker bewegen. Royale zittingen en hoofdsteunen vallen op door de diepblauwe bekleding, geïnspireerd op tuinmeubilair en daarmee makkelijk in onderhoud. Oranje elastieken zorgen voor een vrolijke noot. Het opengewerkte en gebeeldhouwde uiterlijk van de rugleuningen doet het Out of the Blue op de voorzijde goed tot zijn recht komen naast het Orange Mécanique op de achterkant. De stoelen zijn ontworpen door studio Plott en voorzien van een 'kubus-motief' dat terugkomt in de grijze vloermatten.