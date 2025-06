Citroen prijst vernieuwde Ami

Citroën heeft de Ami vernieuwd en is vanaf nu te bestellen in drie varianten. De Ami Ami is de vertrouwde tweezitter met een vrolijk en modern ontwerp, dat dankzij de vernieuwingen meer karakter heeft gekregen. Hij is standaard uitgerust met onder meer LED-verlichting, een panoramisch dak, en een USB-aansluiting. De compacte afmetingen maken de Ami geschikt voor gebruik in de stad en met diverse vrolijke kleurthema's is de Ami geheel eigen te maken.

Hij is uitzonderlijk wendbaar en 100% elektrisch met een actieradius tot 75 kilometer. Opladen kan in 4 uur via een gewoon stopcontact. Dankzij de maximumsnelheid van 45 km/u mag de Ami in Nederland ook met een brommerrijbewijs worden bestuurd.

Buggy

De Ami Buggy is de stoere en open variant. Hij valt op met gele accenten, metalen zijbeugels in plaats van deuren, een panoramisch open roldak en robuuste details. De Ami Buggy is bedoeld voor wie op zoek is naar iets bijzonders en graag gezien wordt. Optioneel zorgt het Colour Pack Palmeira voor een extra opvallende uitstraling.

Cagro kit

Voor diegene die af en toe pakketten of andere grotere spullen wil vervoeren is er de Cargo kit. Deze modulaire kit biedt op de plaats van de passagiersstoel een afsluitbare laadmodule met een inhoud van 340 liter met behoud van een passagiersplek.

Prijzen

De Nederlandse vanafprijzen: