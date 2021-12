Citroen toont My Ami Buggy Concept

16 december 2021 | Citroen toont de My Ami Buggy Concept. Zijn grote wielen verraden het al: de My Ami Buggy Concept heeft een avontuurlijk karakter. Dat wordt aan de voor- en achterzijde nog eens benadrukt door de bull-bars, de wieldoppen en de grilles van de koplampen, alsook de bumpers en de frontpanelen, met in het midden de dubbele chevrons. Het silhouet krijgt een extra stoere uitstraling met nieuw ontworpen, extra brede spatborden en buisvormige dorpels. Op het dak benadrukken het bagagerek en het reservewiel het avontuurlijke karakter van deze concept car. Al deze decoratieve elementen zijn uitgevoerd in geïпmpregneerd zwart.

Conventionele deuren zijn achterwege gelaten en vervangen door een transparant en waterdicht canvas dat bij slecht weer dicht kan worden getrokken, een knipoog naar de Mehari. De canvasdelen zijn voorzien van ritssluitingen om het inzittendencompartiment af te sluiten, met hoge openingen die het effect geven van een deur met ruit zoals op conventionele auto's. Deze praktische bescherming tegen de elementen kunnen worden verwijderd, opgerold en opgeborgen in speciale opbergtassen achter de stoelen.

Een vanuit het dak doorlopende 'klep' boven de voorruit beschermt tegen slechte weersomstandigheden en zorgt bijvoorbeeld voor aangename schaduw in de hete middagzon. De grote mat-gouden wielen met 'offroad' banden die buiten de carrosserie steken zorgen voor een goede wegligging en extra stabiliteit op elke ondergrond.

Ondanks het speelse karakter van de concept car hebben de designers ervoor gezorgd dat het model zowel realistisch als doelmatig is. De montage van bepaalde elementen vormde een uitdaging voor de ingenieurs: in enkele gevallen moesten deze rechtstreeks op het buizenchassis worden bevestigd, om te garanderen dat ze veilig vastzitten, zoals de bull-bars en het reservewiel op het dak.

De My Ami Buggy Concept is uitgevoerd in drie kleuren: zwart, kaki en geel. Het zwart, geпnspireerd op campinguitrusting, versterkt de functionele en robuuste uitstraling van de auto. De verschillende tinten zwart, Anodised Black op de wielkuipen en het dak en Speckled Black voor een gehamerd effect aan de achterzijde, vullen op eigen wijze de tinten Anodized Khaki en Citric Yellow aan, waarbij subtiele details bijdragen aan de avontuurlijke uitstraling.

Het tweekleurige exterieur van de My Ami Buggy Concept accentueert het attractieve en dynamische design: Anodized Khaki aan de voorzijde en Speckled Black aan de achterzijde, een samenspel van symmetrie dat de voor- en achterzijde duidelijk van elkaar moet onderscheiden. De tint Anodized Khaki verwijst naar de natuur, terwijl het kracht en moderniteit ademende zwart het licht vangt en de omringende kleuren nog sterker laat uitkomen. De keuze voor zwart is ook ingegeven door de wens om vuil op de auto te verbergen.

Diverse elementen van de My Ami Buggy Concept zijn voorzien van een accent in Citric Yellow, waaronder de stoelen, de oplaadkabel, de grafische portierluidsprekers, de bagageruimte en een aantal accessoires. Deze pittige kleur geeft tegelijk aan dat de geaccentueerde details een belangrijke functie hebben.

Diverse aanvullende details wekken de auto tot leven. Striping en stickers met een verwijzing naar de chevrons, een belangrijk thema van de Citroen-stijl, komen op meerdere plekken terug. Dezelfde graphics op diverse exterieur- en interieurelementen creeren een ritme en doen denken aan de grille van de Traction, de middenconsole van de 19_19 concept car, het onderste deel van de voorzijde van de Ami One Concept en het design van de Ami opbergboxen. Op de My Ami Buggy Concept zijn ze van buitenaf zichtbaar op de wieldoppen, de voorplaten, de dakklep, de zijdelingse beschermplaten, de beugels van de lichtrail, de onderzijde van de bumpers en de achterzijde van de buitenspiegels, alsmede aan de binnenzijde op de beugels voor de accessoires, de opbergboxen en het dashboard.

Op het dak verschijnt aan bestuurderszijde het woord "Pilot" en aan passagierszijde het woord "Copilot". Een vergelijkbare knipoog naar de autosport vormen de cijfers 01 op de bestuurdersstoel en 02 op de passagiersstoel.

Gele pijlvormige stickers onder de spoiler geven de luchtstroom weer, als eerbetoon aan de luchtvaart. Vergelijkbare decoraties bevinden zich op de wielkuipen.

Een '+' badge verschijnt in de spiegel aan bestuurderszijde, verwijzend naar de elektromotor en de accuklemmen, en naar de parkeerplekken die zijn gereserveerd voor elektrische auto's.

De My Ami Buggy Concept heeft nieuwe Advanced Comfort stoelkussens, waarbij de vulling nu 70 mm dik is (35 mm voor de Ami). De toepassing van traagschuim maakt de stoelen zowel licht als zacht. De kussens kunnen eenvoudig uit de stoelschaal worden genomen en zijn daardoor uitwisselbaar en wasbaar. De stoelen bestaan uit twee schalen boven elkaar, geïnspireerd op het design van een boei en daarmee verwijzend naar de wereld van strandaccessoires.

De opbergruimtes kennen een doordachte lay-out en zijn uitneembaar. Elke ruimte heeft zijn eigen functie binnen het inzittendencompartiment maar kan meegenomen worden naar een picknick of een uitje. De opbergboxen op het dashboard, een accessoire dat we al kennen van de My Ami, werden speciaal voor de My Ami Buggy Concept opnieuw ontworpen. Een metalen opbergrek in mat-goud is boven de boxen bevestigd om spullen op hun plek te houden.

Een speciale bagage-set werd tevens ontworpen, waarbij elk item in het interieur van de My Ami Buggy Concept past. Het heuptasje wordt bevestigd aan een magneet in het midden van het stuurwiel, dat hiervoor een speciale uitsparing heeft, en kan ook aan de riem worden gedragen dankzij de lus. Een plunjezak met flap vindt een plek onder het dashboard, in de opbergruimte die in de Ami een handbagagekoffer herbergt. Een buizenstructuur houdt de koffer op zijn plek.

Ook in de deuren ter hoogte van de stoelen is opbergruimte gecreeerd. Hier is plek voor allerlei spullen of voor een grote uitneembare tas die speciaal is ontworpen voor deze opbergruimte. Deze kan ook dienen als opbergbak. De deuren worden ontgrendeld met een speelse knop en scharnieren naar achteren, net als bij de Ami. De laadkabel kan worden ondergebracht in een houder aan het portierframe aan de passagierszijde, in de vorm van een hendel.

De accessoires voor de My Ami Buggy Concept zijn meer dan een stijloefening. Ze hebben een duidelijke functie. De designers verplaatsten zich in de liefhebbers van allerlei vrijetijdsactiviteiten om functionele objecten te bedenken die op elk avontuur met de My Ami Buggy Concept zowel plezier als praktisch nut bieden.

De smartphoneklem die voor My Ami werd ontwikkeld en zich rechts van de bestuurdersplaats bevindt werd veranderd in een cilindrische houder in de My Ami Buggy Concept, met een bevestigingspunt aan de rechterkant om de smartphone op zijn plek te houden. De naam van de eigenaar kan in de houder worden gegraveerd, als persoonlijke touch. De uitneembare luidspreker kan met behulp van een nieuwe conische steun worden vastgezet in de ronde uitsparing in het dashboard, achter het stuurwiel. Dit alles is te realiseren met 3D-printing. Elk van deze accessoires is geheel opnieuw ontworpen, aangezien ze dankzij 3D-printen 'on demand' kunnen worden geproduceerd.

