Citroen Ami nu ook in Nederland

De volledig elektrische tweezitter is ontworpen om zich gemakkelijk door drukke stadscentra te bewegen. Met zijn lengte van slechts 2,41 meter en een draaicirkel van 7,2 meter is de Ami zeer wendbaa. De Ami biedt daarnaast enige opbergruimte, zoals een bagageruimte van 63 liter aan de passagierszijde, bedoeld voor dagelijkse boodschappen of kleine bagage.

De Ami is te besturen door iedereen vanaf 16 jaar met een AM-rijbewijs (bromfiets) of B-rijbewijs. Zijn elektromotor levert een vermogen van 6 kW (8,2 pk) en de topsnelheid bedraagt 45 km/u. De accu biedt een capaciteit van 5,5 kWh, waarmee een actieradius tot 75 kilometer (theoretisch volgens WMTC) mogelijk is. In circa 4,5 uur is de accu volledig op te laden via een huishoudelijk stopcontact. De laadkabel is geïntegreerd in het zijpaneel aan de passagierszijde.

Twee uitvoeringen

De Citroën Ami is leverbaar in twee uitvoeringen. Het aanbod begint bij de MY AMI AMI met onder meer een panoramisch glazen dak, LED-verlichting rondom, handbediende verwarming en ventilatie, een USB-aansluiting en 14-inch stalen velgen. Het exterieur is standaard uitgevoerd in de kleur Night Sepia en het dak in Perla Nera.

De MY AMI AMI is naar wens te combineren met het accessoirepakket MY AMI COLOUR. In dit geval wordt de Ami geleverd met Grey, Blue of Orange kleuraccenten. De gekozen kleur komt ook terug in extra's, zoals de sierwieldoppen, vloermatten, handige tassenhaak aan de passagierszijde, opbergvakken in het dashboard en opbergnetten in de deuren. Daarnaast bevat het MY AMI COLOUR-pakket een telefoonhouder, smartphone-connectie via Bluetooth en MY AMI Play met 'Citroën Switch'.

De tweede uitvoering in de reeks is de MY AMI PEPS. Die heeft een onderscheidende uitstraling dankzij de dakrails, achterspoiler en matzwarte wielomlijsting. Hij is ook te herkennen aan de zwarte bumpers, zwarte omlijsting van de koplampen en zwarte sierstrip met gele details aan de voorzijde. De uitrusting van de MY AMI PEPS is verder gelijk aan die van de MY AMI AMI inclusief MY AMI COLOUR-pakket, maar dan met gele en oranje interieuraccenten.

Bedrijfswagen(tje)

De MY AMI AMI en de MY AMI PEPS zijn beide ook te combineren met het MY AMI CARGO-accessoirepakket. Hiermee wordt de Citroën Ami omgetoverd tot een 'micro-bedrijfswagen' met een laadruimte in plaats van een passagiersstoel. De laadruimte is af te dekken en bereikbaar vanaf de bestuurderspositie en via de rechter deur. In totaal is zo'n 340 liter aan laadruimte voorhanden. Daarmee is de MY AMI CARGO geschikt voor bijvoorbeeld emissievrije bezorgdiensten in binnenstedelijke gebieden.

Prijs

De consumentenprijs bedraagt € 8.045. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot financiering vanaf een paar tientjes per maand.