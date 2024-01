De Seal U heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis. In China biedt BYD een middelgrote SUV aan onder de naam "Song". Dat model heeft een meer klassiek lijnenspel dat is gericht op de Chinese markt. Toen de Song toe was aan een facelift, zijn het uiterlijk en de techniek zo grondig herzien, dat sprake is van een nieuwe auto: de Seal U. Deze bedient zich van BYD's zogenaamde "Ocean Aestetics"-stijl met frisse, vloeiende lijnen geïnspireerd op de zee. Dat verklaart ook de naam, want "Seal" staat niet voor het Engelse woord voor "zegel", maar voor "zeehond" (de "U" staat voor "Utility").

Ruimte

Dankzij het lijnenspel lijkt de Seal U veel minder groot dan hij eigenlijk is. Wie achterin plaatsneemt wordt aangenaam verrast met een enorme hoeveelheid hoofd- en beenruimte, ondanks de relatief korte wielbasis. Ook voorin biedt de Seal U volop hoofd- en beenruimte, alhoewel de in de stoelen geïntegreerde hoofdsteunen te laag zijn voor lange bestuurders. De zit is hoger dan die in een standaard personenauto, maar niet zo hoog als in sommige SUV's in dit segment. Houd er rekening mee dat de zo fraai gestileerde achterzijde met een kleine achterruit ook zorgt voor matig zicht naar achteren.

BYD wil zich onderscheiden door "premium kwaliteit voor iedereen" aan te bieden ("premium accesible" in marketingtermen). De afwerkingskwaliteit is daarom keurig, waaruit blijkt dat BYD weliswaar nieuw is in Europa, maar in China al vele jaren ervaring heeft opgebouwd. Daarnaast is de uitrusting rijk in vergelijking met de prijs. Wat bij gevestigde premium merken optioneel is, is bij de Seal U allemaal standaard. De stijl is die van een computer op wielen, niet van een auto met elektronica.

De meeste functies worden bediend via het centrale beeldscherm, dat met een druk op de knop een kwartslag kantelt. Navigeren is prettiger met een staand beeldscherm, omdat de route voor de auto dan duidelijker in beeld is. Voor het bedienen van het infotainment-systeem is de liggende stand juist fijner. Best handig dus, zo'n draaiend scherm!

„BYD kiest nadrukkelijk voor comfort, en wie kalm rijdt heeft aan de Seal U een heerlijke kilometervreter“

De bediening is in de regel logisch, maar er zijn enkele verbeterpunten. Volgens BYD is het aantal waarschuwingen al flink beperkt, maar nog steeds is de Seal U als uiterst bemoeizuchtig en kleinerend ervaren. Omdat dat vanaf 2024 verplicht is, straft de Seal U iedere slordigheid van de bestuurder af. En net als bij andere merken leest de camera ook borden voor afslagen en parallelwegen, waardoor veelal onterecht wordt gewaarschuwd. Bovendien beperkt BYD zich niet tot een zoemer, maar praat de auto ook en dat is nóg hinderlijker ("you are over the speed limit"). Uitschakelen kan alleen in stappen, waarbij door vele menu's en submenu's moet worden gebladerd.

Voor het audiosysteem heeft BYD een beroep gedaan op specialist Infiniti. Qua helderheid of dynamiek is het geluid niet bijzonder en toch moet het karakter worden omschreven als "aangenaam". Het systeem probeert namelijk niet spectaculairder of helderder te klinken dan het is en die eerlijke klank is prettig.

Elektrische auto

BYD noemt zichzelf geen autofabrikant, maar een tech-bedrijf dat ook auto's bouwt. Dit betekent dat BYD alle techniek in eigen huis heeft, van regeleenheid tot elektromotor en van cel tot batterij. In de batterij wordt geen koper of nikkel gebruikt. Dankzij de slimme constructie kan deze zogenaamde "blade battery" meer energie in een kleinere behuizing opslaan en dat verklaart de bovengemiddelde ruimte in de Seal U. Bovendien zal die behuizing geen vlam vatten als deze wordt doorboord en dat is uniek. Alle aansturende techniek is in één behuizing geïntegreerd en daarom is deze efficiënter en kleiner.

De Seal U is leverbaar met een batterij met een capaciteit van 72 kWh en een 313 pk / 310 Nm sterke elektromotor of met een 87 kWh batterij die is gekoppeld aan een 313 / 330 Nm sterke elektromotor. Voor deze test is met de laatste gereden. Aanvankelijk lijkt de Seal U uiterst gretig en levendig, omdat de geringste beweging van de rechtervoet direct wordt beantwoord met acceleratie. Echter, wanneer wordt doorgetrapt lijkt BYD de bestuurder tegen zichzelf te willen beschermen, want de Seal U bijt nooit echt door. Het terugwinnen van energie kan slechts op twee niveaus en in beide gevallen wordt nauwelijks op de motor afgeremd en wordt dus ook nauwelijks elektriciteit opgewekt. Rijden met één pedaal is niet mogelijk en van automatisch recupereren op basis van het navigatiesysteem is in de praktijk niets gemerkt.

Vanwege de geringe mogelijkheid om energie terug te winnen, de onrustige reactie op het stroompedaal, het hoge gewicht en de matige stroomlijn is het verbruik hoog. Volgens de brochure verbruikt de Seal U 20.5 kWh per 100 km. In de praktijk was dat iets lager met 18.3 kWh per 100 km, echter dat is nog steeds het verbruik van een SUV uit een hogere klasse. De actieradius met de 87 kWh batterij op een traject met snelwegen en binnenwegen door een heuvelachtig landschap onder gematigde weersomstandigheden bedroeg 436 km (fabrieksopgave: 420 km).

Weggedrag

Het weggedrag is het punt waarop de Seal U het meest verschilt van de gevestigde orde. BYD kiest zeer nadrukkelijk voor comfort en doet dat met een gevoelloze, maar niet bijzonder lichte, besturing en een zacht onderstel. Daarom communiceert de Seal U nauwelijks met de bestuurder en dat vraagt de nodige gewenning. Bij vlot accelereren is duidelijk voelbaar hoe de voorwielen in het stuur trekken en ook dat geeft weinig vertrouwen. De testrit begon daarom uiterst kalm. Eén voordeel kan zelfs als een nadeel werken: de Seal U is zo stil, dat ook de rijgeluiden niet verraden wat er gaande is.

De Seal U dwingt daarom bijna een kalme rijstijl af. Dan is de Seal U een heerlijke reisauto die moeiteloos lange afstanden aflegt. Het weggedrag is daarom een persoonlijke keuze voor uitgesproken comfort.

Conclusie

Zal BYD Europa veroveren met de Seal U? Het antwoord is na een proefrit een voorzichtig "ja". De twijfel zit in de prijs. Andere nieuwkomers beginnen met onweerstaanbaar lage prijzen en de Seal U is slechts "goed geprijsd". Bovendien zet de concurrentie de nieuwkomers onder druk door ook de prijzen te verlagen, waardoor de verschillen nog kleiner worden.

Wanneer alleen naar het product wordt gekeken, heeft de Seal U een onderscheidend karakter. Het weggedrag is on-Europees met een gevoelloze besturing en een koetswerk dat flink kan overhellen bij sportief rijden. Dat hoeft echter geen nadeel te zijn: BYD kiest nadrukkelijk voor comfort, en wie kalm rijdt heeft aan de Seal U een heerlijke kilometervreter. Alhoewel BYD een nieuwkomer is in Europa, staan de uitrusting en afwerkingskwaliteit nu al op het niveau van de gevestigde orde. De batterij is zelfs van superieure kwaliteit. Daarom is BYD goed op weg om de droom te realiseren en een eigen stukje van de Europese markt te veroveren.