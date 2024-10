BYD verruimt onderhoudsinterval

In de nieuwe situatie die met terugwerkende kracht op 1 oktober 2024 in gaat, verruimt BYD het interval van 1 jaar / 20.000 kilometer naar 2 jaar / 30.000 kilometer. Door deze nieuwe interval is er een lagere TCO (Total Cost of Ownership) te realiseren door leasemaatschappijen en zijn particuliere klanten minder tijd en geld kwijt aan regulier onderhoud.

Wanneer het voertuig aangeeft onderhoud nodig te hebben, wordt dit uitgevoerd door één van de negen BYD servicelocaties in Nederland waarbij uitsluitend originele BYD onderdelen worden gebruikt en er gewerkt wordt volgens de kwaliteitsstandaarden van BYD.

Het nieuwe onderhoudsinterval is van toepassing op alle 100% elektrische modellen: DOLPHIN, ATTO 3, SEAL, SEAL U, TANG, HAN en ETP3.