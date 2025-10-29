BYD breidt uit in Japan

Onder het thema 'ONE BYD' toonde BYD zowel personen- als bedrijfsvoertuigen en volledig elektrische technologieën combineert. Deze mijlpaal vergroot BYD's aanwezigheid op de Japanse markt. Op de stand voor personenvoertuigen presenteerde BYD de geheel nieuwe BYD RACCO en BYD SEALION 6 DM-i, naast de vernieuwde BYD ATTO 3, BYD DOLPHIN, BYD SEAL en de YANGWANG U9-supercar van BYD's premiummerk.

Sinds de intrede op de Japanse personenautomarkt in juli 2022 heeft BYD meerdere modellen gelanceerd, waaronder de BYD ATTO 3, BYD DOLPHIN, BYD SEAL en BYD SEALION 7. Met de toevoeging van de BYD RACCO en BYD SEALION 6 DM-i versterkt BYD zijn productassortiment, met het doel om tegen 2027 zeven tot acht elektrische en hybride modellen te introduceren. Tot nu toe heeft BYD 66 verkoop- en servicepunten in Japan opgezet en blijft het zijn netwerk gestaag uitbreiden.

Op het gebied van bedrijfswagens onthulde BYD de T35, een volledig elektrische vrachtwagen, en het J6 Living Car Concept, en toonde daarnaast de middelgrote J7 en grote K8 elektrische bussen. De BYD T35, ontwikkeld in overeenstemming met Japanse regelgeving en voertuigafmetingen, is uitgerust met BYD's kenmerkende Blade Battery, wat betrouwbare prestaties en praktische bruikbaarheid garandeert. Het model zal naar verwachting in 2026 op de Japanse markt worden geïntroduceerd.

Sinds de toetreding tot de Japanse markt voor bedrijfsvoertuigen in 2015, heeft BYD ongeveer 500 elektrische bussen verkocht, waaronder de J6, J7 en K8-modellen. Daarmee is het merk naar eigen zeggen marktleider in de Japanse elektrische bussector. De elektrische bussen van BYD rijden inmiddels door het hele landen dragen bij aan schoner en efficiënter openbaar vervoer.