5 Euro NCAP-sterren voor BYD Seal 6

Europa's onafhankelijke test van voertuigveiligheid is verdeeld in vier categorieën, en de SEAL 6 DM-i presteert in alle vier uitstekend. Het model behaalt een score van 92% op bescherming van volwassenen, met maximale punten in zowel de zijwaartse barriertest als de zwaardere paalzijbotsing. De bescherming van kinderen scoort 90%, dankzij maximale punten in zowel de frontale offset- als de zijwaartse barriertests.

In de andere twee beoordelingscategorieën, die de bescherming van kwetsbare weggebruikers en de veiligheidssystemen beoordelen, behalen de SEAL 6 DM-i en SEAL 6 DM-i TOURING respectievelijk een score van 84% en 85%. Euro NCAP prijst de door BYD ontwikkelde rijhulpsystemen en beschrijft ze als "uitstekend".

De SEAL 6 DM-i is het negende BYD-model dat sinds de introductie van het merk op de Europese personenautomarkt in 2022 de maximale Euro NCAP-score behaalt.