BYD ATTO 2 nu ook als Comfort

De grotere batterij voegt ongeveer 150 kg toe aan het leeggewicht van de ATTO 2, maar een motor met 150 kW en 310 Nm koppel zorgt ervoor dat de ATTO 2 Comfort dezelfde prestaties levert als andere versies. De topsnelheid bedraagt 160 km/h en de acceleratie van 0-100 km/h duurt 7,9 seconden.

De ATTO 2 Comfort maakt ook een sprong in laadsnelheid, met een verhoogd DC-laadvermogen van 155 kW, tegenover 65 kW voor eerdere versies. Dit betekent dat, ondanks de grotere batterijcapaciteit, de ATTO 2 Comfort de snelst opladende versie van het model is. De batterij kan onder ideale omstandigheden van 10 tot 80% in 25 minuten worden opgeladen, terwijl opladen van 30 tot 80% dan 19 minuten kost. De nieuwe versie beschikt ook standaard over een driefase 11 kW AC-lader; hiermee duurt een volledige lading van 0 tot 100% iets meer dan zeven uur.

Zoals bij andere elektrische ATTO 2-modellen, beschikt de ATTO 2 Comfort over een Cell-to-Body (CTB) constructie, waarbij de batterij volledig in het chassis van het voertuig is geïntegreerd, met de bovenkant van het batterijpakket als vloer voor het passagierscompartiment. De CTB-indeling, uniek voor BYD en ongeëvenaard in het compacte SUV-segment, biedt verbeterde samenstellingsmogelijkheden en uitzonderlijke carrosseriestijfheid. Om het grotere batterijpakket te huisvesten, beschikt de Comfort-versie over een multi-link achterwielophanging in plaats van de torsie-as van andere ATTO 2's.

Afmetingen

De BYD ATTO 2 Comfort deelt dezelfde compacte afmetingen als de andere twee uitvoeringen van het volledig elektrische model, Active en Boost. Hij is 4.310 mm lang, 1.830 mm breed en 1.675 mm hoog - 125 mm korter en 45 mm smaller dan de BYD ATTO 3. De wielbasis is relatief lang, 2.620 mm, wat de ruimte in het interieur vergroot en zorgt voor korte overhangen voor en achter, die het SUV-karakter benadrukken.

De voorkant van het voertuig beschikt over geïntegreerde full-LED koplampen en slanke dagrijverlichting. De voorbumper heeft scherpe hoeken voor een dynamische uitstraling, met een heldere accentlijn onderaan en verticale luchtinlaten aan de zijkanten voor efficiëntie.

De zijkanten van de ATTO 2 hebben lagere zijpanelen, onderbroken door accenten, die de hoogte van de auto benadrukken en tegelijkertijd een wendbare uitstraling behouden, met een 'zwevend' dak dat wordt onderbroken door een kenmerkend element in carrosseriekleur dat bij de ruit bij de C-stijl aansluit.

Achter bevindt zich een dakspoiler boven een lichtbalk over de volledige breedte, die de 'Chinese knoop'-achterlichten verbindt die lijken op het cijfer 8 en een Mobius Infinity-ring, als symbool voor eindeloos geluk. Een bolle achterbumper en extra accenten op de lagere zijpanelen ronden het sportieve uiterlijk af.

Er zijn subtiele verschillen die de ATTO 2 Comfort onderscheiden van de Active- en Boost-versies: de zijventilatieopeningen in de voorschermen zijn verwijderd en er zijn andere emblemen op de achterklep, waaronder een centraal BYD-logo.

Ruimte

De ATTO 2 Comfort heeft een licht herzien interieurontwerp vergeleken met andere versies. Het ontwerp voorin bouwt voort op de buitenkant, met een dashboard dat is opgebouwd uit eenvoudige, strakke lijnen. Zachte oppervlakken zijn aanwezig in alle belangrijke gebieden, wat een hoogwaardig gevoel geeft in het B-segment, terwijl geïntegreerde handgrepen in de voor- en achterdeuren en in de lagere middenconsole het SUV-karakter versterken en voor consistentie zorgen.

De ATTO 2 Comfort beschikt over zesvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen - een ongebruikelijke voorziening in deze klasse - en zowel stoelen als stuurwiel zijn verwarmd.

De middenconsole bevat twee bekerhouders en een geïntegreerde armsteun, die opent om een van de vele opbergvakken te onthullen. Richting het dashboard is er een 'control hub' met fysieke knoppen voor functies zoals de voorruitontwaseming, audiovolume en rijmodi. Deze rijmodi, Eco, Normal, Sport en Snow, richten zich respectievelijk op efficiëntie, dagelijks gebruik, gaspedaalrespons en grip op gladde ondergrond.

De sfeer in het interieur wordt versterkt door een panoramisch glazen dak, dat veel natuurlijk licht doorlaat voor alle inzittenden. Het e-Platform 3.0 van BYD heeft een volledig vlakke vloer, waardoor de ruimte achterin praktisch blijft voor gezinsgebruik, met been- en hoofdruimte. De ATTO 2 Comfort heeft een extra derde hoofdsteun achter, wat het achterste deel van het interieur extra comfortabel maakt voor drie passagiers.

De ATTO 2 Comfort heeft een 8,8-inch digitaal instrumentenpaneel, naast een 12,8 inch infotainmentscherm. De software ondersteunt apps zoals Spotify, YouTube, Zoom en Amazon Music en kan Over The Air (OTA) updates ontvangen. Digitale apparaten kunnen worden opgeladen via meerdere USB-aansluitingen - twee Type-C-poorten voorin (60W en 18W) en twee achterin (18W), plus een 50W draadloze smartphone-oplaadmogelijkheid in de middenconsole.

Subtiele wijzigingen ten opzichte van bestaande EV-versies van de ATTO 2 zijn onder meer: het schakelen van een centrale versnellingspook naar een pook op de stuurkolom, een brillenhouder voor de bestuurder, de extra hoofdsteun voor de derde passagier achter en een nieuw ontwerp van de voorstoelen met verstelbare hoofdsteunen.