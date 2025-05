BYD introduceert Dolphin Surf

Het zijaanzicht toont een boogvorm die zorgt voor veel interieurruimte. Een oplopende carrosserielijn en standaard 15- of 16-inch wielen versterken de dynamiek. De C-stijl is voorzien van een 'dot-matrix'-patroon geïnspireerd op ijskristallen, wat een 'zwevend' dak-effect creëert. Aan de voorkant zorgen de scherpe lijnen van de koplampen en de zes schuine lichtstroken voor een uitgesproken blik. De brede horizontale lijnen in de bumper versterken de uitstraling. Aan de achterzijde verlengt een spoiler de daklijn voor betere aerodynamica. De doorlopende lichtbalk geeft de auto een dynamische uitstraling.

Blade Battery en e-Platform 3.0

De DOLPHIN SURF wordt gebouwd op BYD's bestaande e-Platform 3.0 dat speciaal is ontwikkeld voor de elektrische auto's van BYD. Onderdeel van het e-Platform 3.0 is de zogenaamde BYD Blade Battery die met lithium-ijzerfosfaat (LFP) telkens tot 100% kan worden geladen en de basis is voor extra veiligheid en duurzaamheid, zonder gebruik van nikkel en kobalt.

De BYD DOLPHIN SURF is leverbaar in drie uitvoeringen die van elkaar te onderscheiden zijn door het alfabetische naamgebruik: Active, Boost en Comfort.

De instapversie, Active, is uitgerust met een 30 kWh BYD Blade Battery en levert een gecombineerd WLTP-bereik van 220 km. De Boost- en Comfort-uitvoeringen beschikken over een grotere 43,2 kWh batterij, goed voor een gecombineerd WLTP-bereik van respectievelijk 322 en 310 km. In de WLTP-stadscyclus kan de DOLPHIN SURF een actieradius tot maximaal 507 km behalen.

Elke uitvoering beschikt over een voorin geplaatste elektromotor, met verschillende vermogensniveaus. De Active levert 65 kW en accelereert van 0 naar 100 km/u in 11,1 seconden. De Boost heeft dezelfde motor, maar door het hogere batterijgewicht ligt de sprinttijd op 12,1 seconden. De Comfort onderscheidt zich met een krachtigere elektromotor (115 kW / 220 Nm), waarmee hij de sprint naar 100 km/u in 9,1 seconden volbrengt.

Het kloppend hart van de auto is de geavanceerde 8-in-1 elektrische aandrijflijn, waarin acht kerncomponenten - waaronder de elektromotor, vertragingseenheid, boordlader, DC-omvormer, hoogspanningsverdeelkast, batterijmanagementsysteem, voertuigregelunit en motorcontroller - zijn samengebracht in één compacte module. DC-snelladen is mogelijk tot 65 kW (Active) of 85 kW (Boost en Comfort), waarmee de batterij onder ideale omstandigheden van 10% tot 80% is op te laden in 30 minuten. AC-laden via 11 kW- drie fasen laadpunten is standaard op alle uitvoeringen en maakt een volle batterij mogelijk in 3,5 uur (Active) of 5 uur (Boost en Comfort).

Interieur

Het dashboard is voorzien van een centraal infotainmentscherm dat dicht bij het gezichtsveld van de bestuurder is geplaatst, maar laag genoeg om het zicht op de weg niet te belemmeren. Subtiele kleuraccenten rond de ventilatieroosters zorgen voor een moderne sfeer.

Afhankelijk van de uitvoering zijn de stoelen elektrisch verstelbaar en verwarmbaar. Alle uitvoeringen zijn standaard voorzien van drie ISOFIX-bevestigingspunten; twee achterin en één op de bijrijdersstoel.

Standaard biedt de auto bagageruimte 308 liter en dit kan worden vergroot tot 1.037 liter met neergeklapte achterbank. Die flexibiliteit wordt versterkt door 20 opbergvakken verspreid door het hele interieur - van bekerhouders tussen de voorstoelen tot een ruimte onder de bagagevloer, bedoeld om laadkabels uit het zicht op te bergen.

Prijzen

De BYD DOLPHIN SURF is vanaf half juni 2025 beschikbaar in de BYD garages in Nederland en te bestellen in drie uitvoeringen: Active, Boost en Comfort. De consumentenadviesprijzen beginnen bij € 22.990 voor de Active, € 24.990 voor de Boost en € 26.690 voor de Comfort-uitvoering. Elke DOLPHIN SURF is standaard uitgevoerd in de opvallende kleur Lime Green. Voor wie liever een andere tint kiest, zijn er drie exterieurkleuren beschikbaar: Polar Night Black, Apricity White en Ice Blue - elk leverbaar tegen een meerprijs van € 650,-.