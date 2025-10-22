BYD kondigt tweede generatie Atto 2 aan

Na het succes van de SEAL U DM-i, de bestverkochte plug-inhybride in enkele Europese markten, is de Super Hybrid DM-technologie klaar om ook de compacte SUV-markt te betreden. De ATTO 2 DM-i kan tot 90 km volledig elektrisch rijden.

Het aandrijfsysteem (DM-i staat voor Dual Mode-intelligent) optimaliseert de efficiëntie op langere afstanden door automatisch over te schakelen naar de meest geschikte hybride modus. Met een volledig opgeladen batterij en een volle benzinetank kan de ATTO 2 DM-i meer dan 1000 km afleggen.

Er komen twee uitvoeringen van de ATTO 2 DM-i, met verschillende accugroottes, elektrisch en gecombineerd rijbereik, vermogensniveaus en prestaties. Het model krijgt subtiele designelementen om het te onderscheiden van de volledig elektrische ATTO 2, waaronder een grotere middelste grille aan de voorzijde, decoratieve elementen in de onderste bumper, het verwijderen van de luchtinlaten in de voorspatborden, en een aangepast typeplaatje op de achterklep. Daarnaast wordt een nieuwe exterieurkleur geïntroduceerd, Midnight Blue, exclusief voor de DM-i-variant.

De BYD ATTO 2 DM-i maakt zijn Europese debuut tijdens de Fleet Europe Days in Luxemburg deze week. De voorverkoop start kort daarna, met eerste leveringen gepland in het eerste kwartaal van 2026.