BYD verlaagt de prijzen

Met de prijsaanpassingen maakt BYD elektrisch rijden bereikbaarder. Dat begint binnen de nieuwe DOLPHIN-range. De BYD DOLPHIN is een elektrische auto voor het compacte segment die opvalt met zijn vloeiende Ocean-design en door zijn kobalt- en nikkelvrije Blade Battery. De rijklaarprijs voor de Comfort-uitvoering met 150 kW / 204 pk sterke elektromotor en 60 kWh Blade Battery is bijgesteld naar €35.490. Het topmodel, de BYD DOLPHIN Design met dezelfde aandrijflijn én de luxe van een two-tone lak, een panoramadak en de Vehicle to Load-functie is er nu vanaf €36.990. De BYD DOLPHIN Active is er vanaf €29.990.

BYD ATTO 3

De ATTO 3 is er nu vanaf €38.990. In deze Comfort uitvoering zijn onder andere een panoramadak, keyless entry/start, elektrisch verstelbare stoelen met vegan-lederen bekleding , een draaibaar infotainmentdisplay, climate control en een draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoon inclusief Apple Carplay en Android Auto standaard. De ATTO 3 Design, vanaf €40.990, voegt daar een elektrisch bediende achterklep, 15,6 inch draaibaar touchscreen en de Vehicle to Load-functie aan toe.

BYD HAN en TANG

De BYD HAN is de elektrisch aangedreven sedan. Twee elektromotoren maken vierwielaandrijving én prestaties mogelijk. De 85,4 kWh Blade Battery verleent de BYD HAN een WLTP-actieradius van 521 km. Door de prijsaanpassing is de sedan er nu vanaf €69.990.

De BYD TANG biedt ruimte voor zeven. Dankzij de prijsaanpassing is de elektrisch aangedreven SUV met 86,4 kWh Blade Battery nu leverbaar vanaf €69.990.