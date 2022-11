BYD

BYD produceert 3 miljoenste voertuig

17 november 2022 - Op 16 november vond in het wereldwijde hoofdkantoor van BYD een ceremonie plaats ter gelegenheid van de productie van het 3 miljoenste voertuig van BYD. Het was niet alleen een symbolische mijlpaal voor BYD, maar ook voor de wereldwijde productie van voertuigen een belangrijke prestatie. Terwijl BYD er 13 jaar over deed om de eerste mijlpaal van een miljoen voertuigen te bereiken, bereikte BYD slechts een jaar later de mijlpaal van 'een miljoen naar twee miljoen voertuigen'. En nu is slechts 6 maanden later het drie miljoenste voertuig van de band gerold.