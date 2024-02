BYD lanceert YANGWANG

YANGWANG, dat staat voor 'Bewonderen', stelt zichzelf ten doel om met gebruikmaking van futuristische technologieën en vakmanschap de nieuwe standaard te zetten op het gebied van elektrische auto's. Het logo van YANGWANG is geïnspireerd op een Chinese inscriptie, die staat voor 'elektriciteit'.

De modellen van YANGWANG maken gebruik van het BYD e4Platform. Dit serieproductie-platform biedt ruimte voor vier individueel aangedreven elektromotoren. Elke motor wordt individueel aangestuurd. Daardoor is de verdeling van de aandrijfkracht in milliseconden aan te passen.

BYD DiSus Intelligent Body Control

Ook het BYD DiSus Intelligent Body Control System is nieuw. Dit systeem kijkt vooruit en kan op basis daarvan de onderstelafstemming wijzigen, bijvoorbeeld ten behoeve van de wendbaarheid, de veiligheid of om de auto zich automatisch te laten aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dit door BYD ontwikkelde systeem vermindert het risico op over de kop slaan en zorgt ervoor dat de inzittenden bij het accelereren, het afremmen en in zelfs snelle bochten minder bewegen. Zo draagt het ook bij aan het comfortniveau. Op basis van de rijomstandigheden kan DiSus grote aanpassingen in de onderstelafstemming realiseren door een slimme verdeling van de hydraulische druk over de vier wielen.

YANGWANG U8: de auto die kan drijven en om zijn as kan draaien

In Genève geeft YANGWANG met de U8 een voorproefje van wat er van het merk verwacht mag worden. De U8 beschikt over het BYD e4Platform en over een IP68-gecertificeerde waterproof-carrosserieafdichting waarmee de auto enige tijd kan drijven. Deze functie benadrukt niet alleen het avontuurlijke karakter, het maakt de U8 ook tot een schuilplaats bij bijvoorbeeld plotselinge overstromingen. Daarnaast is de elektromotor van elk wiel individueel aan te sturen, daardoor kunnen de wielen links en rechts in tegengestelde richting draaien. Zo kan de YANGWANG U8 zelfs om zijn as draaien.

De YANGWANG U8 is in China al succesvol. De marktintroductie vond plaats in november 2023. Tot en met januari van dit jaar werden al ruim 3.600 exemplaren afgeleverd. Daarmee heeft hij gelijk de nummer 1-positie in het luxe-segment (auto's met een prijs boven 130.000 Euro) in China voor zich opgeëist.

Op de autotentoonstelling van Genève zijn de modellen van BYD én de YANGWANG U8 te zien op de stand in hal 4 (begane grond).