BYD neemt eigen vrachtschip in gebruik

De EXPLORER NO.1, die het BYD Global logo draagt, moet een belangrijke impuls geven aan de internationale logistieke capaciteiten van BYD te midden van het wereldwijde tekort aan ro-ro schepen. Het schip is 199,9 meter lang. Met een laadcapaciteit van 7.000 voertuigen, is de EXPLORER NO.1 uitgerust met een dual-fuel LNG (vloeibaar aardgas) en conventioneel brandstof aandrijfsysteem. In de komende twee jaar zullen naar verwachting nog zeven schepen worden toegevoegd aan de vloot, die allemaal zijn uitgerust met BYD's energieopslagbatterijtechnologie en asgeneratorsystemen, waarmee BYD's visie voor een groener zeetransporttijdperk echt wordt belichaamd.

Wang Junbao, General Manager van BYD Corporate Division, benadrukte dat de Chinese NEV-industrie vorig jaar een historische mijlpaal bereikte met een verkoop en productie van meer dan 9 miljoen eenheden, wat aanzienlijk bijdroeg aan de wereldwijde vergroening van mobiliteit. De succesvolle lancering van de EXPLORER NO.1 betekent een cruciale stap voor BYD bij het uitbreiden van overzeese markten. In lijn met zijn samenwerkingsgeest is het bedrijf van plan om deze ro-ro-schepen niet alleen in te zetten voor zijn eigen activiteiten, maar ook open samenwerkingsverbanden aan te gaan en zo een nieuw tijdperk in te luiden voor Chinese autofabrikanten op het internationale toneel.

Door gebruik te maken van zijn positie in de NEV-sector door middel van industriële schaal, technologie en productiekennis, bereikte BYD een opmerkelijke prestatie in 2023, door 242.765 NEV's te exporteren met een jaar-op-jaar groei van 334,2%. Ondertussen steeg de totale jaarlijkse verkoop van NEV's naar meer dan 3,02 miljoen eenheden, waarmee BYD's status als 's werelds grootste verkoper van NEV's werd verstevigd. Vandaag de dag is BYD actief op zes continenten, in meer dan 70 landen en regio's wereldwijd en in meer dan 400 steden. Dit benadrukt de impact en het bereik van BYD bij het promoten van groene mobiliteitsoplossingen over de hele wereld.