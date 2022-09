BYD maakt richtprijzen bekend

De voorverkoopprijs van de BYD ATTO 3 bedraagt € 38.000. De voorverkoopprijzen van BYD HAN en TANG liggen op € 72.000. Deze voorverkoopprijzen gelden voor Duitsland als referentie voor Europa en kunnen per land verschillen. De BYD HAN, BYD TANG en BYD ATTO 3 worden dit jaar tentoongesteld op de Autosalon van Parijs in oktober 2022.

BYD begint het Europese verkoopoffensief met drie volledig elektrische modellen. De ruime ATTO 3 is ontworpen met de Europese klant in gedachten. De BYD ATTO 3 is de eerste SUV die is gebaseerd op het e-Platform 3.0 van BYD. Deze SUV voor het C-segment beschikt over de innovatie van de BYD EV-technologie (standaard warmtepomp) en biedt een reeks veiligheidsvoorzieningen zoals de Blade Battery.

De BYD ATTO 3 is met zijn silhouet en lichtmetalen wielen een echte blikvanger in binnen BYD. De BYD ATTO 3 is voorzien van een accu met een capaciteit van 60,48 kWh en belooft een actieradius van 420 kilometer (WLTP).

BYD HAN

De BYD HAN is een sedan. De BYD HAN is voorzien van twee elektromotoren die voor vierwielaandrijving zorgen, wat de veiligheid en het weggedrag ten goede zou komen. De gecombineerde kracht van het dubbele motorsysteem levert een vermogen op van 380 kW (516 pk) met een acceleratie van 0-100 km/u in 3,9 seconden.

BYD TANG

Een ander product, maar dan in combinatie met 7 zitplaatsen, is de BYD TANG. Deze grote vierwielaangedreven auto heeft een entree gemaakt in het concurrerende marktsegment van elektrische SUV's sinds zijn lancering in BYD's pilotmarkt in Noorwegen vorig jaar. Ook de BYD TANG is voorzien van de Blade Battery. De sprint van 0-100 km/u vergt 4,6 seconden.

De kern van de elektrische personenwagenmodellen van BYD wordt gevormd door BYD's innovatie op het gebied van technologie. In de afgelopen decennia heeft BYD zich gericht op het vergaren van kennis met betrekking tot geavanceerde technologieën zoals de kobaltvrije ijzerfosfaataccu's van BYD, elektromotoren, elektronische regelsystemen en chips die geschikt zijn voor toepassing in auto's.

BYD biedt de wettelijk verplichte 8 jaar garantie op de accu.