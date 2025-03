BYD introduceert Super e-Platform

De elektrische kerncomponenten van het Super e-Platform - motor, elektronische besturing en batterij zijn allemaal uitgebreid verbeterd ten opzichte van bestaande configuraties. Het platform bereikt een laadvermogen van één megawatt (1.000 kW), de hoogste pieklaadsnelheid voor in massa geproduceerde voertuigen. In de praktijk betekent dit dat het Super e-Platform twee kilometer actieradius per seconde kan toevoegen: een laadsessie van vijf minuten zorgt voor een actieradius van 400 kilometer.

Tijdens de presentatie in Shenzhen zei Wang Chuanfu, voorzitter en president van de BYD Group, dat de nieuwe technologie helpt om het grootste resterende 'pijnpunt' voor gebruikers van elektrische voertuigen weg te nemen. Hij zei: "Om de laadangst van gebruikers volledig weg te nemen, is ons doel om het laden van elektrische voertuigen net zo snel te maken als het tanken van een benzineauto".

Om deze gelijkheid te realiseren, moet het laden een combinatie zijn van zowel ultrahoge spanning als hoge stroomsterkte. Het Super e-Platform is 's werelds eerste in massa geproduceerde personenautoplatform met een "kilovolt-hoogspanningsarchitectuur voor het hele domein", die capaciteit op kilovoltniveau mogelijk maakt voor de batterij, de motor, de voeding en de airconditioning.

Het Super e-Platform introduceert ook BYD's 'Flash Charging Battery', die beschikt over een ultrasnel ionenkanaal van de anode naar de kathode van de batterij voor een maximale laadstroom van 1.000 A en een maximale laadsnelheid van 10 C - beide benchmarks voor massaproductie.

Om deze snelheden te ondersteunen, heeft BYD een nieuwe generatie siliciumcarbide (SiC) voedingschip voor auto's ontwikkeld met een spanningsbereik tot 1.500 V. Dit maakt het de eerste in massa geproduceerde SiC voedingschip in de industrie met het hoogste spanningsbereik tot nu toe.

De techniek wordt toegepast in de nieuwe HAN L en TANG L die recent onthuld werden voor de Chinese markt. De architectuur heeft een enkele motor met een vermogen van 580 kW en een topsnelheid van meer dan 300 km/u. De hoge topsnelheid en snelle acceleratie worden bereikt door een nieuwe motor die tot 30.000 tpm kan draaien.

Megawatt laden vereist megawatt laders

De nieuwe ultrasnelle laadtechnologie vereist laadstations om op volle capaciteit te kunnen werken. Daarom kondigde BYD Executive Vice President en President of Auto Engineering Research Institute Lian Yubo tijdens hetzelfde launch event aan dat BYD een eerste volledig vloeistofgekoeld megawatt flash-laadstation heeft ontwikkeld dat een maximaal vermogen van 1.360 kW kan leveren.

In de toekomst wil BYD meer dan 4.000 megawatt flash-laadstations bouwen in heel China. Maar naast de eigen stations heeft BYD ook de innovatieve "dual-gun charging" technologie ontwikkeld waarmee snelladers direct kunnen worden opgewaardeerd naar ultrasnelladers en superladers naar flitsladers door het voertuig met twee DC-stekkers tegelijkertijd te laden. Deze "intelligente boost"-technologie, nog een wereldprimeur, zorgt voor compatibiliteit met openbare laadstations, waardoor het mogelijk wordt om gemakkelijk te laden op een grote verscheidenheid aan locaties.