BYD introduceert E-VALI

De BYD E-VALI onderscheidt zich door zijn laadcapaciteit, tot 17,9 m3 voor het model van 4,25 ton, met een laadvermogen van 1.450 kg (afhankelijk van gekozen variant). Daarnaast is er het gemak van een schuifdeur, wijd te openen achterdeuren en opklapbare stoelen om de ruimte te maximaliseren. De stahoogte in de laadruimte is hoog genoeg zodat de gemiddelde bestuurder niet hoeft te bukken bij instappen, waardoor de fysieke belasting bij het in- en uitladen van de lading wordt verminderd. Daarnaast is directe toegang tot de laadruimte via een deur in de scheidingswand van de cabine mogelijk voor meer veiligheid en comfort.

Interieur

Strakke vloeiende lijnen en een minimalistisch thema zetten zich voort in het interieur. Het interieur heeft een modern instrumentenpaneel en een groot touchscreen. Apple CarPlay en Android Auto zijn standaard aanwezig. Updates worden automatisch Over The Air (OTA) naar het voertuig verzonden. Daarnaast is er de bijbehorende BYD App, die een aantal functies en functionaliteiten op afstand biedt voor het monitoren van de voertuigstatus.

Elektrisch verstelbare stoelen behoren tot de standaarduitrusting en zijn ergonomisch ontworpen om het in- en uitstappen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ook een multifunctioneel stuurwiel is standaard. Voor extra comfort is de BYD E-VALI uitgerust met een inklapbaar tafeltje dat is weggewerkt in de middenconsole, een koelbox, bekerhouders en een overvloed aan handige opbergvakken, evenals diverse USB-poorten.

Bestuurdersassistentie

De BYD E-VALI biedt standaard een uitgebreid scala aan ADAS-systemen om het rijden veiliger te maken. Zo zijn Adaptive Cruise Control & Intelligent Cruise Control, Forward Collision Warning, Rear Cross Traffic Alert, Automatic Emergency Braking, Lane Departure Assist, Blind Spot Detection, Comfort Stop, Rollover Control System, Hill Decent Control, Indirect Driver Fatigue Management en Hill Hold Control standaard aanwezig.

BYD Blade Battery

De BYD E-VALI is uitgerust met de nieuwste nikkel- en kobaltvrije BYD Blade Battery-technologie die de strenge Nail Penetration Test doorstaat. De 80,64 kWh Blade Battery maakt gebruik van lithium-ijzer-fosfaat (LFP) als kathodemateriaal, dat een hoger veiligheidsniveau claimt dan lithium-ion batterijen.

De innovatie breidt zich uit naar de 6-in-1 elektrische aandrijflijn. Deze innovatie, ontwikkeld door BYD, integreert de Motor Controller Unit, de Drive Motor, de versnellingsbak, het Battery Management System, de Vehicle Control Unit en de Power Distribution Unit in één module. Ook maximaliseert het de laadruimte en minimaliseert het de hoogte van de laadvloer vanaf de grond (bodemvrijheid). Een energiebesparende warmtepomp is standaard aanwezig, waardoor het bereik in de winter groter is.

De BYD E-VALI biedt een theoretische actieradius van 220 tot 250 km (WLTP) en kan onder ideale omstandigheden in ongeveer 30 minuten van 10% naar 80% worden opgeladen. Daarnaast is hij uitgerust met Vehicle-to-Load techniek, zodat externe apparaten eenvoudig door de voertuigaccu kunnen worden opgeladen.